İyi Parti'den İhraç Edilen Ümit Dikbayır Konuştu! "Beni Değil Adaleti İhraç Ettiler"

İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden ihraç edilmişti. Dikbayır, ihraç kararı sonrası TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi. Dikbayır basın toplantısında bağımsız milletvekili olarak yoluna devam edeceğini söyledi.

Ümit Dikbayır'dan İhraç Kararı Sonrası Açıklama

Ümit Dikbayır, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "İyi Parti'de beni değil adaleti ihraç ettiler" ifadelerini kullandı. Dikbayır, "Şimdi sorma sırası bende hani ben genel başkanın banka hesaplarını incelemiştim, hani ben belediyelerle iş yapmıştım. Beni neden bu gerekçelerle ihraç etmediniz?" ifadeleriyle sözlerini sürdürdü. Dikbayır şöyle konuştu:

- Süreç buraya gelinceye kadar başka iddialar da atılmıştı. Benim başkanın banka hesaplarını incelettiğim gibi iddialar vardı. Bunların hepsi boşa çıktı. Sorma sırası bende. Hani ben banka hesaplarını inceletmiştim, neden beni bundan ihraca sevk etmediniz. Hani ben belediyelerle anlaşmıştım, beni disipline sevk etmediniz? Bu iddiaların devlet yoluyla araştırılıp kamuoyuna açıklanması. Bu taciz iddiasında bulunan vatandaşı ve şahitlik yapan 2 kişiyi daha şikayet edip sonuna kadar gideceğim. Kendisini hem Adalet Bakanlığına Ankara barosuna ayrı şikayet edeceğim. Partide bir rahatsızlık olduğunu söyleyebilirim. Sadece ittifak değil, bu son süreçle ilgili. İstifalar çok. Teşkilatlara bunu yapmaya hakkımız yoktu. Bu teşkilatlar canla başla çalışıyor. Dilerim Genel Başkan, kongreye götürür. Bağımsız milletvekili olarak yoluma devam edeceğim.

"Sonuna Kadar Gideceğim"

Ümit Dikbayır, "bundan sonraki süreçte ne yapacağı" sorusuna "Sonuna kadar gideceğim. Bağımsız milletvekili olarak yoluma devam edeceğim" şeklinde yanıt verdi. Dikbayır, "KHK'lı birisinin özel kalem yapılmasına siz karşı çıktınız mı?" sorusuna ise "Bu genel başkanın tercihi" dedi. Dikbayır, "Ama ben partideki yöntemlere karşı çıkmıştım. Biz genel başkanın özel kalemine karışamayız. İstediğini özel kalem yapabilir. Ama parti içerisinde olan şeylere karşı çıktığım çok olmuştu. Zaten bu nefretin sebebi de oradan geliyor. Hala doğru bulmuyorum. Bir özel kalemin bu kadar etkili, yetkili olmasını doğru bulmuyorum. Hepimizden vazgeçti, ama oradaki birkaç kişiden vazgeçemiyor. Bu da kamuyoyunun takdiridir." ifadelerini kullandı.