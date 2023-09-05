İyi Partili vekilden skandal açıklama! Millet İttifakı ile ilgili sözleri gündem yaratacak

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Adnan Beker, Millet İttifakı ile ilgili yaptığı değerlendirmede gündem yaratacak sözlere imza attı.

MİLLET İTTİFAKI İLE İLGİLİ OLAY SÖZLER!

Millet İttifakı ile ilgili konuşan Adnan Beker, "Allah memleketi korumuş" diyerek okları 6'yı masaya çevirdi. Adnan Beker, "Altılı Masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş." dedi.

Altılı masa olarak kazansaydık biz daha bakanları oluşturamazdık diyen Beker bu kez de okları Ümit Özdağ'a çevirdi. Beker, "Ümit Özdağ’a İçişleri Bakanlığı verildiği zaman, MİT Müsteşarlığı verildiği zaman biz o masada oturacak mıydık? Babacan açıklıyor, Davutoğlu açıklıyor 'İyi ki kazanmamışız' diyor." dedi.