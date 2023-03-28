İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan ve kendisine oy vermeyeceğini duyuran İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yarın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşerek istifa edeceğini açıkladı. Ağıralioğlu, Meral Akşener ile helalleşmeye gideceği belirtti.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ağıralioğlu'nun istifa açıklaması üzerine şunları söyledi:

- İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Böyle bir düşünce ve tutumun ifadesidir. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızla bu kapsamda bir görüşme yapılması düşüncesi de anlam ve önemini yitirmiştir. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir.