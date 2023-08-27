İYİ Parti'nin programı sonrası çevre kirliliği tepkiye neden oldu! Program bitti geriye çöpler kaldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Büyük Taarruz'un yapıldığı Kocatepe’deki programı sonrası çöplerden dolayı ortaya çıkan çevre kirliliği sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İYİ Parti'nin programı sonrası çevre kirliliği tepkiye neden oldu! Program bitti geriye çöpler kaldı
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Akşener, Milletiyle Beraber İlelebet Muzaffer Kocatepe Buluşması etkinliğine katıldı. Şehir dışından yoğun katılımın olduğu programda katılımcılara yemek ve içecek ikramında bulunuldu. Programa katılanlar ise yemek dağıtılan kaplar ile su ve ayran paketlerini çöp yerine çevreye attı. Çöplerin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ise kullanıcılar tarafından tepkiye neden oldu. Program sonunda sunucunun katılımcılara çöpleri toplamaları yönünde uyarılarda bulunmasına rağmen çöplerini Türk ordusunun 1922’de Büyük Taarruz konuşlandığı alanda bırakıp gitmeleri ise duyarsızlığın bu kadarına ‘pes’ dedirtti.

PROGRAM BİTTİ GERİYE ÇÖPLER KALDI

Öte yandan, çöpler Afyonkarahisar ve Kocatepe Belediyesi ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası toplandı.

İYİ Parti'nin programı sonrası çevre kirliliği tepkiye neden oldu! Program bitti geriye çöpler kaldı - Resim : 1

İYİ Parti'nin programı sonrası çevre kirliliği tepkiye neden oldu! Program bitti geriye çöpler kaldı - Resim : 2

İYİ Parti'nin programı sonrası çevre kirliliği tepkiye neden oldu! Program bitti geriye çöpler kaldı - Resim : 3

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