İznik’te ekümenik toplantıya Vatan Partisinden sert tepki: Bu meydan okumaya izin vermeyiz

Papa 14. Leo’nun 28 Kasım’da İznik’te gerçekleştirmeyi planladığı “ekümenik” nitelikli buluşmaya ilişkin Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Şehreküstü Meydanı’nda ortak bir basın açıklaması düzenleyerek tepki gösterdi.

Basın açıklamasını Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar yaptı. Çınar, konuşmasında “ekümeniklik” iddiasına karşı olduklarını vurgulayarak, etkinliği şu sözlerle eleştirdi:

‘KONU İBADET DEĞİL EGEMENLİK MESELESİ’

“Papa’nın 28 Kasım 2025 tarihinde yapmayı planladığı İznik ziyareti, bölünmüş Hristiyanlığın son kez birleştirilmesi fikrine dayanır. İstanbul (Yeni Roma); İznik (Dogmanın kaynağı). Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim: Bu nedenle konu ibadet değil, egemenlik meselesidir.

Burası Bizans değil, Türkiye Cumhuriyeti. Burası Nicea değil, İznik. Burada sizin sömürge yasalarınız geçmez. Burada sömürgeci Tanzimat hukukunuz geçmez. Burada sizin uyduruk ekümeniklik iddialarınız geçmez.

Gazze kan gölüne dönmüşken, İsrail tamamen dinci söylemlerle ve yaptıklarının ilahi emirlere dayandığını vurgularken bu ziyaretin gerçekleşmesi masum bir dini ibadet değildir.”

Açıklamada, “Ekümenik yalanı ABD planı”, “Ekümenik planına ortak olma Bursa”, “Lozan’ı çiğnetmeyiz” yazılı dövizler taşındı. Bursalıların da alkışlarla destek verdiği etkinlikte Çınar, Papa’nın ziyaretinin siyasi olduğunu savundu.

PATRİKHANE; T.C'YE BAĞLI OLMADIĞINI İDDİA ETMEKTEDİR

Çınar, konuşmasının devamında Fener Rum Patrikhanesi’ne yönelik eleştirilerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Papa’nın İznik ziyareti, siyasidir. Üstelik kendisini Ekümenik ilan eden Fener Rum Patrikhanesi papazı Bartholomeos da eşlik edecek. Güya Hristiyan dünyasının birleşme buluşması gerçekleşecek. Ekümenik iddiasında bulunan Patrikhane; Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı olmadığını, Türkiye’nin yasalarını dikkate almadığını ve dünyadaki 270 milyon Ortodoks Hristiyanı’nın temsilcisi olduğunu iddia etmektedir. Bu iddianın gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.”

Çınar, Lozan Anlaşması’nın açık hükümlerine atıf yaparak, Patrikhane’nin “dini bir kurum” olarak kabul edildiğini, siyasi faaliyet yürütme yetkisinin bulunmadığını dile getirdi.

“Fener Rum Patrikhanesi'ni ‘Ekümenik’ ilan etmek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik haklarına saldırıdır. Lozan’a aykırıdır.” diyen Çınar, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

KILIÇLA GELEN KILIÇLA KARŞILANIR!

“CIA tertiplerinde görev alan anayasa ve hukuka aykırı faaliyet yürüten Fener Rum Patrikhanesi’nin ekümeniklik yalanları bu kez Papa ile beraber İznik’te dile getirilmek isteniyor. Kılıçla gelen kılıçla karşılanır! Egemenliğimize açık bir tehdit olan bu buluşmaya karşı Valiliğimizi ve hükümeti göreve çağırıyoruz!

Vatan toprağımızda, bu meydan okumaya izin veremeyiz! Bu topraklarda egemenlik Tanrı adına değil, millet adına kurulur.”

PAPA’NIN TÜRKİYE PROGRAMI

Vatikan’ın resmi duyurusuna göre Papa 14. Leo, 27 Kasım’da Roma’dan Ankara’ya gelerek ziyaretine başlayacak. Papa, ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret edecek ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Aynı gün İstanbul’da din adamlarıyla toplantılar planlanıyor.

Ziyaretin ikinci günü olan 28 Kasım’da, Papa’nın Bursa’nın İznik ilçesine geçerek “Antik Aziz Neophytos Bazilikası arkeolojik kalıntıları yakınındaki ekümenik dua ayinine” katılması öngörülüyor. Programın ardından Papa İstanbul’a dönecek.

Papa Leo ve Fener Rum Patriği Bartholomeos, 29 Kasım’da ortak bildirge imzalayacak; 30 Kasım’da düzenlenecek pazar ayininin ardından Papa’nın Bartholomeos ile öğle yemeği programı bulunuyor. Ziyaret, Papa’nın Lübnan’a hareketiyle sona erecek.