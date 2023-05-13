"Kasetsiz, başı dik, temiz siyaset istiyoruz" | Vatan Partisi Antalya'dan tepki

Serdar Üsküplü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Seçime üç gün kala kaset, şantaj, montaj oyunlarıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale edildi. Bir cumhurbaşkanı adayı, hakkında yayılan kaset dedikodularına boyun eğerek adaylıktan çekildi.

2010’da kaset kumpasıyla genel başkan belirleyenler bugün de bir kaset şantajıyla Cumhurbaşkanını tayin etmeye çalışmaktadır.

Türkiye’nin komplolarla, kasetlerle, tertiplerle yönetilmesine bir kez daha YUH diyoruz.

Kasetsiz, başı dik, temiz siyaset istiyoruz.

Kaset kumpasının arkasındaki güç hepimizin bildiği gibi Amerika ve onun hizmetkarı FETÖ’tür.

Kaset kumpasıyla hedeflenen Amerika’ya göbekten bağlı bir hükümet kurmaktır.

Bugün yediden yetmişe Türk Milleti kaset, şantaj, montaj oyunlarının arkasında kim olduğunu çok iyi bilmektedir.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun Rusya’yı hedef alan açıklaması Türk Rus dostluğuna yapılan bir sabotajdır. Gerçek suçlu Amerika ve FETÖ’yü gizlemekte en yakın dostumuz Rusya’yı hedef alarak safını belli etmektedir.

Rusya, Türkiye’nin en önemli dış ticaret ortağıdır. Antalya’mıza gelen yabancı turistin çok büyük bir kısmı, Rus misafirlerimizden oluşmaktadır. Esnafımız satışlarının büyük bölümünü Rus misafirlerimize yapmaktadır.

Amerikan kumpaslarından Rusya’yı suçlamak esnafımıza kepenk kapat demektir.

Antalya’nın tarım ihracatının büyük kısmı Rusya’ya yapılmaktadır. Rusya’yla düşmanlık köylümüzü aç bırakmak demektir. Ürünlerin tarlada çürümesi demektir.

Rusya’yı tehdit eden Amerika Türkiye’yi de tehdit etmektedir. PKK terörünün arkasında da FETÖ’nin arkasında da Amerika vardır. Rusya’yla dostluk Türkiye için bir güvenlik meselesidir. Türkiye, Amerikan tehditlerine karşı kendini S400’lerle savunacaktır. Rusya, Türkiye’nin stratejik askeri müttefikidir.

Rusya’ya düşmanlık edenler Karadeniz’i de Amerika’ya açmanın planlarını yapmaktadır. Yurdumuz kuzeyden de Amerikan tehdidi altına girecektir.

Türkiye’nin enerji ihtiyacının büyük kısmı Rusya tarafından karşılanmaktadır. Rusya’ya düşmanlık edenler Türkiye’yi karanlıkta bırakmak istiyorlar.

Sayın Kılıçdaroğlu son açıklamalarıyla safını belli etmiştir. Cumhurbaşkanlığına değil, Türkiye’nin Zelenski’si olmaya adaydır.

Türk Milleti yarın büyük bir seçim yapacaktır.

Bir tarafta kaset kumpaslarından medet umanlar, diğer tarafta FETÖ kumpaslarını yerle bir eden Vatan Partisi vardır.

Bir tarafta Amerika’ya biat edenler, diğer tarafta tam bağımsızlık diyen Vatan Partisi vardır.

Bir tarafta Rus uçağını düşürenler, diğer tarafta komşularımızla dostluk diyen Vatan Partisi vardır.

Büyük Türk Milletini bağımsızlık için, komşularımızla dostluk için Vatan Partisi’ne oy vermeye davet ediyoruz."