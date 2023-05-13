Erdoğan: "Kılıçdaroğlu sen kimsin de Rusya'ya yaptırım uyguluyorsun?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden yapılan, ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Batı basınının Türkiye'deki seçimlere olan ilgisi hatırlatılan Erdoğan, "Bu noktada siz özellikle Batı'nın sadece basınının değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin rakibinizden yana bir pozisyon aldığını düşünüyor musunuz?" şeklinde yöneltilen soruya, "Hatırlarsanız daha kampanyanın öncesinde Biden'ın açıklamaları vardı. İsim vererek konuşuyorum. Bu neydi? Erdoğan'ın saf dışı edilmesiydi. Biden benimle özel muhabbeti de güya olan birisi. Ama bu açıklamayı ne yazık ki yani, dil sürçmesi diyemeyeceğim, acımasızca yaptı. Bu açıklamasından sonra defalarca da biz bir araya geldik. Görüşmelerimiz oldu. Kendisine sorunca o maalesef böyle çark etmeye çalıştı." yanıtını verdi.

Erdoğan, bu defa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkıp Rusya'ya saldırdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Şimdi Rusya'dan da sözcü Peskov, 'Bunu ispatlaması gerekir.' dedi. 'Bunu ispatlayamazsa bunun altından kalkamaz.' dedi. Şu anda eğer ben siyasetçiysem, 40 yıllık bir geçmişim varsa burada tabii bir şeyi çok açık ortaya koymamız lazım bay bay Kemal. Bak sen bu siyaseti hala öğrenemedin. Sen çırak bile olamadın. Türkiye'nin yönetimine talip olan kalkıp 'Ben Batı'yı dost edineyim.' Çünkü ne diyor? 'Rusya'ya yaptırım uygulayacağım.' diyor. 'Batı'nın uyguladığı yaptırım neyse onu Rusya'ya da uygulayacağım.' diyor. Yahu senden devlet adamı olmaz. Senden yönetici olmaz. Sen kimsin de Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın? Adama demezler mi ya? Sen Rusya'ya yaptırım uyguladığın zaman, Avrupa'daki birçok ülke buyur 'Rusya'ya yaptırım uygulayacağım.' diye ortaya çıktı. Sonra hepsi geri vitese taktı. Niye? Çünkü böyle devlet adamlığı olmaz.

Devlet yönetmede Japonların bir atasözü olduğunu aktaran Erdoğan, "Adeta iplikle bağlı tutacaksın. Gün olur, lazım olur. Koparmayacaksın bağları. Ben Amerika'yla da dostum, Rusya'yla da dostum, Batı'da bize kindar olanlarla da dosttuk. Örneğin Fransa'da Macron. Sağı solu belli olmayan birisi. Bir gün bakıyorsun böyle dost havalarında gözüküyor, oturuyorsun, konuşuyorsun. Hadi diyorsun 'Bak bir daha bu yanlışlar yapılmasın. Eğer bu yanlışlar yapılırsa ben senle kolay kolay bir daha görüşmem.' Ama bakıyorsun 'hayır' diyor. 'Yok öyle bir şey.' Ama gidiyor sağda solda. Başlıyor gene aleyhimizde konuşmaya. Ama şu anda da buyur Le Pen, Macron'u solladı geçti." ifadelerini kullandı.

"BAY KEMAL YANLIŞ YOLDASIN"

Erdoğan, devlet adamlığının böyle olmayacağını, devletin de böyle yönetilemeyeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Yani sen herkesle münasebetlerini iyi tutacaksın. Koparmayacaksın bağları. Gün ola ihtiyaç olur. Onun sana ihtiyacı olabilir. Senin ona ihtiyacın olabilir. Şu anda Biden beni evimde ziyaret edecek kadar dostluğumuz olan bir insan olduğu halde, aynı şekilde biz Amerika'da onlarla eşim olsun, ben olayım bu tür münasebetlerimiz olduğu halde ama bu açıklamayı yapması beni mesela rencide etmiştir. Ama öbür tarafta ben Amerika Rusya'ya olumlu bakmıyor diye hiçbir zaman Sayın Putin'le münasebetlerimi kesmedim.

Rusya'yla münasebetlerinin güçlü olduğunu vurgulayan Erdoğan, daha da artacağı istikametinde meyiller bulunduğunu aktardı.

Turizm gelirinin en ciddi potansiyelinin Rusya'dan geldiğine işaret eden Erdoğan, "Almanya'yı bile geçti. Böyle bir durum var. Ben kalkıp da böyle işbirliğimizin olduğu ülkeyi nasıl dışlarım? Böyle bir şey olabilir mi? Ne diyor? 'Batı'nın istediği yaptırımları yapacağız.' diyor. Bay Kemal yanlış yoldasın. Böyle bir şeyi zaten bu fırsatı dahi bulamayacaksın. O ayrı bir şey de. Ama bu ifadeyi kullanmak bile, Peskov 'Bunu ispat etmen gerekir.' diyor. 'Böyle bir şey söz konusu değil. Rusya'dan Türkiye'ye karşı böyle bir ifade kullanılmamıştır. Böyle bir yaklaşım yoktur. Dolayısıyla bunu ispat etmen gerekir'. Hadi bakalım ver cevabını şimdi. Böyle bir duruma düşmek istemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"PAZAR AKŞAMI HER ŞEYİ ÇOK AÇIK NET GÖRECEĞİZ"

Erdoğan, Batılıların borç verdikleri, emir verdikleri, hizaya çektikleri bir Türkiye istediğini belirterek, "Muhalefet üzerinden Türkiye'yi dizayn etme planlarını hatırlayın. Seçim yaklaştıkça 'Erdoğan gitsin, bay bay Kemal gelsin.' mesajını her mecradan ilan ettiler. Tabii Kılıçdaroğlu'nun kimin adayı olduğu buradan bakınca ortaya çıkıyor. Seçim özellikle milletin iradesiyle yapılacağına göre de pazar akşamı her şeyi çok açık net göreceğiz." şeklinde konuştu.

"Özellikle bazı kesimlerden 'AK Parti iktidarı seçimi kaybederse hükümeti bırakmazlar, devretmezler.' açıklamaları geldi. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, değerlendirmeye bile gereksiz bulduğu yanıtını verdi.

Erdoğan, bunun çok saçma bir soru olduğunu, bu tür bir sorunun ancak olsa olsa terör örgütlerine sorulacağını dile getirdi.

Türkiye'de demokratik yolla, halkın teveccühüyle iktidara geldiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları dile getirdi: