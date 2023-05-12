Perinçek: "Kasetle yönetilen siyaseti de ona boyun eğenleri de mahkum ediyoruz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı. Perinçek Türkiye'nin 2010'dan beri kasetlerle yönlendirildiğini aktardı. Sistemin darbeler dışında kaset gibi yöntemlerle siyasete yön vermeye çalıştığını belirten Perinçek, "kasetlerle yönetilen siyaseti de kasetlere boyun eğen siyasetçileri de mahkum ediyoruz" dedi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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