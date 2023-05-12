Vatan Partisi yurdun dört bir yanında kaset siyasetine tepki gösterdi

Vatan Partisi kaset siyasetine tepki gösterdi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, açıklama yaptı Milletvekili Adayı Kayahan Çetin, “Kasetlerle yönetilen sisteme lanet olsun” dedi. İzmir, Bursa, Hatay, Eskişehir, Van ve Kayseri'de de açıklamalar yapıldı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, kaset siyasetini yerden yere vurdu. "Kabul edilemez" dedi.

Fetö'ye dikkat çeken Bursalı, Ak parti hükümetinin de bu durumdan sorumlu olduğunu söyledi.

Sistemi eleştiren Bursalı, devrim vurgusu yaptı.

Vatan Partisi’nin Ankara milletvekili adayları, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi ve kasetlerle yönetilen siyaset düzenine karşı basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Vatan Partisi Ankara Milletvekili Adayı TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin yaptı. Çetin şunları söyledi:

- 2010’lardan bu yana Türkiye’de siyaset kasetlerle tasarlanıyor, partilere Genel Başkanlar atanıyor, aday listelerine darbe yapılıyor. En sonunda bir Cumhurbaşkanı adayı seçime 3 gün kala adaylıktan el çektiriliyor. Kasetlerle partisinin başına geçirilenler şimdi yeni bir operasyonla Cumhurbaşkanlığına taşınmak isteniyor!

- Kasetlerle yönetilen siyasete YUH diyoruz. Kasetlere çanak tutanlara, kasetlerle iş görenlere, buna ses çıkarmayanlara YUH diyoruz. Kasetsiz, başı dik, temiz siyaset istiyoruz. Bütün kasetçilere, kumpasçılara meydan okuyoruz.

Kayahan Çetin, Muharrem İnce’nin boyun eğdiğini söyleyerek Vatan Partisi’nin “Kasetlerle Türkiye siyasetini yönetemezsiniz” dediğini belirtti. Çürümüş sistemin devrimle kaldırılabileceğini kaydetti. Çetin sözlerini şöyle sürdürdü:

- Emperyalizm Türkiye’ye işte bunları dayatıyor. Silah dayayarak, darbe yaptırarak ve en sonunda kasetlerle, kumpaslarla yönetmeye kalkıyor. Gizli kameralar, ses kayıtları, montaj görüntüler, şantajlar, tehditler siyasetini kökünden kazıyacağız! Türkiye’nin gerçek devrimci seçeneği Vatan Partisi’ne güç verme zamanıdır.

Yurdun dört bir noktasında Vatan Partisi alanlardaydı. İzmir'de Vatan Partisi milletvekili adayı Nuriye Kadan bu kumpasta Hükümetin de sorumlu olduğunun altını çizdi.

Vatan Partisi milletvekili adayı Çağdaş Cengiz de FETÖ kumpası olan kaset operasyonunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef saptırdığını dile getirdi.

Bursa'da Vatan Partisi İl Başkanı Dilek Çınar, tehlikelere dikkat çekti, sistem eleştirisi yaptı. Vatan Partisi'nin tek çözüm olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta açıklama yapan milletvekili adayı Osman Yılmaz, temiz siyaset için Vatan Partisi'nin Meclise girmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar basın açıklamasını ilgiyle dinledi.

Vatan Partisi Eskişehir milletvekili adayı Temel Aras kasete teslim olanların Türkiye'nin sorunlarını çözemeyeceğine vurgu yaptı.

Açıklamaların bir diğer adresi de Hatay İskenderun oldu. Basın açıklamasını Vatan Partisi milletvekili adayı Zerrin Öztürk yaptı.

Van ve Kayseri'de de açıklama yapıldı. Kayseri 2. Sıra Milletvekili adayı Gürkan Demir, kaset operasyonun arkasında ABD ve FETÖ olduğuna dikkat çekti.