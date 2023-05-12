Kılıçdaroğlu Rusya'yı suçladı: FETÖ'cüler destek verdi

Kılıçdaroğlu’nun Rusya’yı suçladığı paylaşımına FETÖ’cülerden destek yağarken, Rusya'dan tepki geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun iddiaları kesin bir dille reddedildi; “Ana muhalefet adayına bu iddiaları ileten her kimse yalancıdır” denildi.

ABD seçime kasetle müdahale etti, Kılıçdaroğlu bu müdahaleyi gizlemek için Rusya’yı suçladı. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

- Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin.

Sevgili Rus Dostlarımız,

Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023

Kılıçdaroğlu’na Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı yanıt verdi. Bursalı şunları ifade etti:

- Sayın Kılıçdaroğlu Ruslar mı sizi Cumhurbaşkanı yapmak istiyor? Cumhurbaşkanı olmanızı isteyenler bu kasetleri paylaştı. Kasetler İnce'nin istifası için değil, sizin Cumhurbaşkanlığınız için çıkarıldı. Atlantik Sisteminin kasetleriyle işbirliğiniz ezeli... Yalanlarınız sökmez.

Sayın Kılıçdaroğlu

Ruslar mı sizi Cumhurbaşkanı yapmak istiyor?

Cumhurbaşkanı olmanızı isteyenler bu kasetleri paylaştı.

Kasetler İnce'nin istifası için değil,sizin Cumhurbaşkanlığınız için çıkarıldı.



Atlantik Sisteminin kasetleriyle işbirliğiniz ezeli... Yalanlarınız sökmez. https://t.co/2Bd6UhN8Y2 — Özgür Bursalı (@ozgurbursali) May 11, 2023

Kılıçdaroğlu'nun Rusya’yı suçlayan açıklamalarına FETÖ'cü ve Batı fonlarıyla faaliyet yürüten hesaplar ise sahip çıktı. Medyascope kanalının sahibi Ruşen Çakır, Kılıçdaroğlu'nun iddiasını "Çok kritik bir meydan okuma" şeklinde yorumladı.

Çok kritik bir meydan okuma https://t.co/fV06b7bCOZ — rusen cakir (@cakir_rusen) May 11, 2023

FETÖ'nün Fuat Avni'si Said Sefa ise, "Etrafındaki Avrasyacı derin devlet artıklarını büyük oranda temizledikten sonra, görüşü oldukça netleşti" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu’na destek verdi.

Etrafındaki Avrasyacı derin devlet artıklarını büyük oranda temizledikten sonra, görüşü oldukça netleşti. https://t.co/AprTSo9xXw — Said Sefa (@sefa_said) May 11, 2023

FETÖ'cü bir diğer isim Cevheri Güven de Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına arka çıkarak "kafadan..." yorumunu yaptı. FETÖ propagandası yapan 'Türkiye Gerçekleri' isimli Twitter kullanıcısı da Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "Budur..." notunu düştü.

Yurt dışında olan FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan da, CHP liderinin sözlerini "Önemli" diyerek duyururken, Can Dündar ise "Türkiye-Rusya ilişkilerinin tarihine geçecek, seyrini değiştirecek bir uyarı…" ifadelerini kullandı.

FETÖ iddialarıyla gündeme gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in seçim işlerinden sorumlu başdanışmanı Buğra Kavuncu da Kılıçdaroğlu'nun Rusya’yı hedef alan açıklamalarına destek verdi.

Kavuncu, "Ey muktedirler; sakın ama sakın, hiçbir dış güçten medet ummayın. Büyük Türk Milleti'nin iradesine kendinizi teslim edin!" dedi.