Kılıçdaroğlu Rusya'yı suçladı: FETÖ'cüler destek verdi

Kılıçdaroğlu, ABD’nin seçime müdahalesini perdeleme çabasına girdi. Kılıçdaroğlu, kasetlerin Rusya’da üretildiğini öne sürdü. Vatan Partisi Genel Sekreteri Bursalı, Kılıçdaroğlu’nun gerçeği söylemediğini, kasetin Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapmak için Atlantik merkezinden tezgâhlandığını belirtti

Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu’nun Rusya’yı suçladığı paylaşımına FETÖ’cülerden destek yağarken, Rusya'dan tepki geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun iddiaları kesin bir dille reddedildi; “Ana muhalefet adayına bu iddiaları ileten her kimse yalancıdır” denildi.

ABD seçime kasetle müdahale etti, Kılıçdaroğlu bu müdahaleyi gizlemek için Rusya’yı suçladı. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

- Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin.

Kılıçdaroğlu’na Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı yanıt verdi. Bursalı şunları ifade etti:

- Sayın Kılıçdaroğlu Ruslar mı sizi Cumhurbaşkanı yapmak istiyor? Cumhurbaşkanı olmanızı isteyenler bu kasetleri paylaştı. Kasetler İnce'nin istifası için değil, sizin Cumhurbaşkanlığınız için çıkarıldı. Atlantik Sisteminin kasetleriyle işbirliğiniz ezeli... Yalanlarınız sökmez.

Kılıçdaroğlu'nun Rusya’yı suçlayan açıklamalarına FETÖ'cü ve Batı fonlarıyla faaliyet yürüten hesaplar ise sahip çıktı. Medyascope kanalının sahibi Ruşen Çakır, Kılıçdaroğlu'nun iddiasını "Çok kritik bir meydan okuma" şeklinde yorumladı.

FETÖ'nün Fuat Avni'si Said Sefa ise, "Etrafındaki Avrasyacı derin devlet artıklarını büyük oranda temizledikten sonra, görüşü oldukça netleşti" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu’na destek verdi.

FETÖ'cü bir diğer isim Cevheri Güven de Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına arka çıkarak "kafadan..." yorumunu yaptı. FETÖ propagandası yapan 'Türkiye Gerçekleri' isimli Twitter kullanıcısı da Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "Budur..." notunu düştü.

Yurt dışında olan FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan da, CHP liderinin sözlerini "Önemli" diyerek duyururken, Can Dündar ise "Türkiye-Rusya ilişkilerinin tarihine geçecek, seyrini değiştirecek bir uyarı…" ifadelerini kullandı.

FETÖ iddialarıyla gündeme gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in seçim işlerinden sorumlu başdanışmanı Buğra Kavuncu da Kılıçdaroğlu'nun Rusya’yı hedef alan açıklamalarına destek verdi.
Kavuncu, "Ey muktedirler; sakın ama sakın, hiçbir dış güçten medet ummayın. Büyük Türk Milleti'nin iradesine kendinizi teslim edin!" dedi. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kemal kılıçdaroğlu # fetö # Özgür Bursalı # vatan partisi

Benzer Videolar

AK Parti'den Muharrem İnce açıklaması AK Parti'den Muharrem İnce açıklaması
"Kılıçdaroğlu kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor" "Kılıçdaroğlu kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor"
Memleket Partisi Uşak İl Başkanı istifa etti Memleket Partisi Uşak İl Başkanı istifa etti
Vatan Partisi'nden kaset siyasetine tepki Vatan Partisi'nden kaset siyasetine tepki
Erdoğan'dan Rusya'yı hedef alan Kılıçdaroğlu'na tepki Erdoğan'dan Rusya'yı hedef alan Kılıçdaroğlu'na tepki
Kılıçdaroğlu'ndan Batı'ya tam itaat Kılıçdaroğlu'ndan Batı'ya tam itaat
Perinçek ve Sancak TOBFED'i ziyaret etti Perinçek ve Sancak TOBFED'i ziyaret etti
CHP'nin dezenformasyon üssü CHP'nin dezenformasyon üssü
Ethem Sancak'tan üretim vurgusu Ethem Sancak'tan üretim vurgusu
Muharrem İnce adaylıktan çekildi Muharrem İnce adaylıktan çekildi
Alevilerden Demirtaş'a sert tepki Alevilerden Demirtaş'a sert tepki
İyi Parti'de HDP ve FETÖ istifası İyi Parti'de HDP ve FETÖ istifası
Çok Okunanlar
1 Gezegen sisteminin dünya boyutundaki ikinci dünyası keşfedildi
2 Mayıs ayı halka arz takvimi
3 TCG Anadolu İzmir'de: İşte ziyaret saatleri!
4 Çalışmayan annelere tam 3.700 TL destek ödemesi!
5 "Ödemeler hesaplara yatırıldı"