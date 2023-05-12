Soylu: "Kılıçdaroğlu kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için "'Kasetin ürünü', 'kasetin cumhurbaşkanı' olmak istiyor şu anda" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 tane koyun verilmesi halinde hepsini kaybedeceğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:
- Onlar neden anlarlar, biliyor musunuz? Onlar kasetten anlarlar, kasetten. FETÖ'cülerin kasetlerini servis etmekten anlarlar, doğru mu? Siyasete baskı kurmaktan anlarlar, doğru mu? FETÖ'cülerin elinde eskiden kalmış kasetleri Türk siyasetinin geleceğine ambargo yapmaktan anlar. O FETÖ'cüler bir daha bu ülkenin yüzünü göremeyecekler. 'Kasetin ürünü', 'kasetin cumhurbaşkanı' olmak istiyor şu anda. Millet ona pazar günü kaseti de gösterecek, Amerika'yı da gösterecek, PKK'yı da gösterecek, LGBT'yi de gösterecek, FETÖ'yü de gösterecek ve millet ona pazar günü, pazar gününden sonra evine gidecek, mutfağında TikTok çekecek, TikTok.
Soylu, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimi sonrası, "Bunu Amerika yaptırdı" demesi üzerine ABD'nin iki defa kendisini istenmeyen adam ilan ettiğini kaydetti.
ABD'de mallarına el koyulduğunu aktaran Soylu, şunları belirtti:
- Türkiye'de kaset kumpaslarına giriyorlar. 13 yıl, 12 yıl önceki kaset kumpasları... Hala siyasete müdahale etmeye çalışıyor. Biden, Amerika diyor ki, 'Darbeyle yaptık olmadı, bu sefer seçimle yapacağız.' Peki Muharrem İnce'ye yaptıkları nedir? Bunların utanmaları yok. Bunların burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz.
Kaynak: Anadolu Ajansı