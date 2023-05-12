Doğu Perinçek ve Ethem Sancak TOBFED'de: En büyük sorun eğitilmiş işgücü

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek ve milletvekili adayları dernek yöneticileriyle buluştu. Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu’na ve İstanbul Sivas Dernekler Federasyonu’na yapılan ziyaretlerde sektörün ve vatandaşların sorunlarını dinlediler.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek ve milletvekili adayları Ethem Sancak ve Şule Perinçek İstanbul’da Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu’nu ziyaret etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, TOBFED ziyaretinde otomotiv sektöründeki sorunları ve federasyonun çalışmalarını dinledi. TOBFED yöneticilerine en temel sorununuz nedir diye soran Perinçek, TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş’tan ‘Eğitilmiş iş gücü nitelikli personel’ yanıtını aldı.

Sunumların ve bilgilendirmelerin ardından konuşmasına başlayan Dr. Doğu Perinçek, Vatan Partisi olarak projelerini destekleyeceklerini söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek ve milletvekili adaylarının bir sonraki durağı İstanbul Sivas Dernekler Federasyonu oldu. Sivas türküleriyle karşılanan Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, vatandaşlarla da sohbet etti.

İSDERFED Başkanı Mesut Şad derneğin önündeki sorunları anlattı.

Çaylar içildi, sorunlar anlatıldı. Adaylar, çözüm için atılması gereken adımları tek tek sıraladı, oy talebini dile getirdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Doğu Perinçek # ethem sancak # TOBFED

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