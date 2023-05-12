Vatan Partisi Milletvekili Adayı Ethem Sancak'tan üretim vurgusu: "Milli markalarımızı üretelim"

Seçime sayılı günler kala Vatan Partisi İstanbul Milletvekili adayları sanayicilerle bir araya geldi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili adayı Ethem Sancak, Vatan Partisi MYK üyesi ve milletvekili adayı Şule Perinçek beraberindekilerle birlikte Sultangazi tekstil fabrikaları yönetim kurulu başkanlarını ziyaret etti.

Sancak, Vatan Partisi'nin programını fabrika yöneticilerine anlattı.

Milli üretim vurgusu yapan Sancak, sanayicilere birlikte iş yapalım önerisinde bulundu. İstanbul'da adayların bir diğer çalışma adresi de Haydarpaşa Limanı oldu.

İstanbul milletvekili adayı Melih Hüsnü Yılmaz kamulaştırma çağrısı yaptı.

Vatan Partisi Malatya milletvekili adayları ilçe ve köylerde yurttaşlarla buluşmaya devam ediyor. Darende'de esnafı gezen parti heyeti Balaban beldesinde köylülerle sohbet etti. Sorunlar masaya yatırıldı. Çözüm konuşuldu. Daha sonra Hekimhan ilçesini ziyaret eden heyet ilgiyle karşılandı.

Seçim çalışmaları için Malatya Spor taraftar grubu Kaplan 44'ü ziyaret eden Vatan Partisi Milletvekili Adayları partilerini anlatarak destek istedi. Küçük Sanayi Sitesi yönetimi de ziyaret edildi.

Bu görüntülerin adresi Mersin oldu. Esnaf ve üreticilerin sorunlarını dinleyen milletvekili adayları Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek’in mektubunu dağıttı. Anamur ve Bozyazı ilçelerinde seçim çalışması yürüten adaylar, Çavak, Emirler, Karahacılı, Değirmençay, Uzunkaş ve Kuzucubelen köylerinde çiftçilerin sorunlarını dinledi. Denizli'de adaylar gidilmek nokta bırakmadı. Çalışmalar yoğun bir şekilde yürütülüyor. Bildiri dağıtan adaylar çiftçiyi üreticiyi Meclis'te en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.