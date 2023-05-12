Muharrem İnce adaylıktan çekildi: "Suçu bize atacaklardı"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. Kılıçdaroğlu, İnce’ye Millet İttifakı’na katılma çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, İnce’nin adaylıktan çekilmesini “Üzüldüm, keşke yarış sonuna kadar böyle devam etseydi” sözleriyle değerlendirdi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi.

İnce, partisinin genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaları reddederken, 6’lı masaya mesaj verdi; "Bahaneleri kalmasın, seçimin kaybettiklerinde bütün suçu bize atacaklar" ifadelerini kullandı. İnce şunları söyledi:

- Atılan iftiralara, 'Saraya giden CHP'liden başlayarak 'o görevini yapıyor, saraydan para aldı çekilemez' diyenlere diyorum ki, adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim, bir kanal açmaya çalıştım, bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. hHçbir bahaneleri kalmasın.

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'ye çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" şarkısını da eklediği sosyal medya paylaşımında, "Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…" ifadelerini kullandı.

İnce’nin adaylıktan çekilmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da gündemindeydi. Erdoğan İnce'nin adaylıktan çekilmesini şu ifadelerle değerlendirdi:

- Tabi niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Ama ne oldu da acaba çekildi bilemiyorum. Şimdi biz yola diğerleriyle tabi devam ediyoruz.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından da dile getirdiği kaset ve dekont iddialarıyla ilgili "şantaj", "tehdit" ve "belgede sahtecilik" suçlarından re’sen soruşturma başlattı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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