Erdoğan'dan İnce'nin adaylıktan çekilmesi yorumu: "Yarın ya da cumartesi günü ortaya çıkar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Sincan'daki mitinginde konuştu. Erdoğan, konuşmasında Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine değindi. Erdoğan, CHP'de Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasına atıf yaparak, "Bay bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

- Bay bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? O da yarın bilemediniz cumartesi günü ortaya çıkar. Bunların işi gücü fırıldak.

- Şimdi bize öyle bir hırsla saldırıyorlar ki hadi bizi geçtim, daha düne kadar kendileri ile birlikte olanlara bile acımıyorlar. Dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler, bugün aynı yöntemle cumhurbaşkanlığına atanmaya çalışıyor. Bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar.