Seçim ikinci tura nasıl kalır? İkinci tur ne zaman?

14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapılacak.

Seçmenler, iki adet oy pusulasına mühür basacaklar. Bunlardan biri milletvekili seçimi. Diğeri ise Cumhurbaşkanı seçimi.



Milletvekili Genel Seçimine Vatan Partisi, AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti, Yeşil Sol Parti gibi 36 parti katılıyor.



Cumhurbaşkanı seçimlerinde ise 3 aday mücadele ediyor:

• Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan,

• Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu,

• Ata İttifakı Adayı Sinan Oğan.

HDP/PKK'nın ağırlığını koyduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Cumhur İttifakı Protokolünde yer almayan HÜDA PAR'ın üyeleri ise AK Parti listelerinden milletvekili adayı oldu.

SEÇİMLER NASIL İKİNCİ TURA KALIR?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri birinci turda neticelenmezse, seçimler ikinci tura kalacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeterli çoğunluk sağlanamadığında nasıl bir yol izleyeceği seçmenler tarafından merak ediliyor.



Cumhurbaşkanı adayının seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu yani en az yüzde 50 ve + 1 oy alması gerekiyor.



Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

Özetle seçimin ilk turda bitmesi için herhangi bir adayın en az yüzde 50 artı bir oy alması gerekir. Aksi taktirde seçim ikinci tura kalır.

İKİNCİ TUR NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri eğer ikinci tura kalırsa seçimler 28 Mayıs pazar günü yapılacak.