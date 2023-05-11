Muharrem İnce hakkındaki o iddialar ile ilgili Binali Yıldırım konuştu: "Bunların tamamı..."

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkındaki iddialara ilişkin, "Bunların tamamı FETÖ taktikleridir. FETÖ'nün bel altı, insanları infaz etmeye yönelik, itibarını yok etmeye yönelik faaliyetleridir" dedi.

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Binali Yıldırım, AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkındaki iddialara ilişkin şunları söyledi:

- Bu ve buna benzer olayları biz daha önce de gördük, yaşadık. 17-25"te gördük. Daha önce rahmetli Baykal'ın şahsıyla ilgili gördük. Bunların tamamı FETÖ taktikleridir, FETÖ'nün bel altı, insanları infaz etmeye yönelik, itibarını yok etmeye yönelik faaliyetleridir. Dolayısıyla Sayın İnce'ye yapılan bu yanlışı şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz. Hatırlayın Muharrem İnce'yi uzun zaman siyasi baskı, mahalle baskısıyla yıldırmaya çalıştılar. Bunu başaramayınca da bilindik, okyanus ötesi FETÖ yöntemleriyle kişisel meselelere, iftiralara başvurmaktan da çekinmediler. Bizim tavsiyemiz, Sayın İnce'nin bunlara aldırış etmemesi, mücadelesine aynen devam etmesidir. Şahsına yapılan bu çirkinlikleri şiddetle kınıyorum. Siyaset bel altından yapılmamalı. Siyasetin de bir ahlakı olması gerektiğini herkes bilmelidir.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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