Kaftancıoğlu'ndan 15 Mayıs vaadi: "PKK propagandası yapanlar dahil..."

Türkiye 4 gün sonra sandığa gitmeye hazırlanırken partiler tepki çeken açıklamalar da arka arkaya geliyor.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamalarından sonra CHP'den skandal ifadeler geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Hiç korkmasınlar biz 15 Mayıs'tan sonra 86 milyon hep birlikte bu ülkeyi yönetirken terör örgütü propagandası yapanlar da dahil bu ülkeye barışı getireceğiz" dedi.