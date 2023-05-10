Teröristlerin konuşması dinlemeye takıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de gündeme dair açıklamalar yaptı.

Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşanan olaylarla ilgili olarak dikkat çeken bilgiler verdi. Erzurum’daki provokasyonla ilgili 2 PKK'lının konuşmasının yasal dinlemeye takıldığını açıkladı.

Soylu, Erzurum’da yaşanan olaylardan Ekrem İmamoğlu’nu sorumlu tuttu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim sürecini değerlendirdi. Batı medyasının seçimlere yönelik manipülasyon çabalarına dikkat çekti. “Kandil’i seçime sokuyorlar” diyerek, Millet İttifakı’na tepkisini dile getirdi.