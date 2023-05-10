Kılıçdaroğlu yine FETÖ'ye selam çaktı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya mitinginde FETÖ’ye selam çaktı. Örgüt bağlantısı nedeniyle kamudan ihraç edilen KHK’lılara değinen Kılıçdaroğlu, terörist başı Gülen'in ‘bahar’ söylemiyle örgüte mesaj gönderdi.



Miting alanındaki açılan ‘KHK’lı güneşli günler istiyor’ pankartını okuyan Kılıçdaroğlu, "KHK’lılara hem güneşi hem baharı getireceğim" dedi.



Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun söylemlerini parti kurmayları daha da güçlendirdi. Kemalizm’e “ırkçı” diyen CHP İzmir 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı Yüksel Taşkın KHK ile görevden alınanlarla buluştu.



Taraf Gazetesi yazarlığından CHP Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Taşkın, KHK’lılarla buluşmasını Twitter hesabından duyurdu. CHP’li Taşkın paylaşımında, “Dün KHK mağdurlarıyla bir araya gelerek onların sorunlarına tanıklık ettik. Bu sorun da evrensel hukuk ilkeleri ekseninde çözülecek” ifadelerini kullandı.