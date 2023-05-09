Vatan Partisi adayları yetki istiyor: "Meclis'e girelim sorunları çözelim"

Kahramanmaraş milletvekili adayı Osman Yılmaz başkanlığındaki heyet Elbistan halkıyla tek tek sohbet etti.

Üreticinin, çiftçinin esnafın sorunlarını dinleyen milletvekili adayları çözümleri sıraladı. Kentin yeniden ayağa kaldırılması için üretimin şart olduğu vurgulandı.

Dağ dağ, yayla yayla, oba oba...Üretenlerin alınteri ve emeği Vatan Partisi'ne emanet.

Milletvekili adayları Antalya Döşemealtı'nın tüm köylerinde üreticilerle kucaklaştı. Tarımsal üretimin ve hayvancılığın sorunlarını dinledi. Vatan Partisi'nin çözümlerini paylaştı.

Vatan Partisi'nin Milletvekili adayları, Fatma Özdemir, Halil İbrahim Yılmaz ve Hüseyin Karabulut üreticilerin yoğun desteği ile karşılandı.

Vatan Partisi İzmir kadın milletvekili adayları Karşıyaka Çarşı çalışma yürüttü. Kadın adaylar “Aileyi koruyacağız uyuşturucuyu bitireceğiz” sloganıyla önemli mesajlar verdi.

En çok kadın adayın Vatan Partisi listelerinde olduğunu belirten Meltem Ayvalı, "mecliste üreten kadınların sesi olacağız" dedi.

Hatay’da adaylar yol sorununa dikkat çekti. Samandağ ilçesine bağlı Seldiren ve Yaylıca mahalleleri sakinleri, yollarının bozuk olmasından dolayı sorun yaşıyor.

Her siyasi parti yol için söz vermiş ancak yapan olmamış. Vatan Partisi Milletvekili Adayı Ali Erdem Köz, köylüleri yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Düzce'de ise adaylar çözülmeyi bekleyen kira sorunuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Vatan Partisi'nin çözüm önerileri Düzce halkına anlatıldı. Milletvekili Adayı Gözen Esmer yetki istedi.