CHP'li Faik Öztrak polisleri hedef aldı: 8 yıl önceki fotoğrafı "Erzurum" diye gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum ziyareti provokatörlerin eylemine sahne oldu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yeni bir provokasyona imza attı. Öztrak, PKK/KCK'nın 4 Haziran 2015’teki illegal mitingi sırasında çekilmiş bir fotoğrafı “Erzurum” diye gösterdi.

Öztrak, polisin provokasyona müdahale etmediğini söyleyerek polisleri hedef gösterdi. Öztrak şunları söyledi:

- Şuraya bakın. Tüm bunlar olurken, vatandaşın canına ve malına sahip çıkması gereken vali, emniyet müdürü seyretti. Polisler eli taşlı zorbaların yanından yürüdü, seyretti.

Fotoğrafı, terör hükümlüsü eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da 4 Haziran 2015’te provokasyon yapmak için sosyal medya hesabından paylaşmıştı.