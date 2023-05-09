Altılı Masa'da bakanlık savaşları

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'nın Bakanlık paylaşım planını anlattı. 8 Bakanlık için CHP ve İyi Parti'yi esas alan Akşener, Deva, Saadet ve Gelecek Partisi'ni CHP'nin tercihine bıraktı. "Kılıçdaroğlu arzu ederse bakanlık verebilir, bizi ilgilendirmez" dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa ortakları Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin bakanlık hayallerini suya düşürecek planı, canlı yayında anlattı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlık dağılımlarının kendi logosuyla seçime giren CHP ve İYİ Parti'nin milletvekili sayısına göre olacağını söylerken, altılı masanın diğer partileri ile ilgili soruya "Bizi ilgilendirmez" dedi.

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