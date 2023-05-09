CHP'den skandal Kıbrıs vaadi

Kılıçdaroğlu’nun dış politika başdanışmanı Ünal Çeviköz, seçilmeleri halinde Kıbrıs ve Suriye politikalarını Alman basınına anlattı. Kıbrıs’ı kaderine terk edeceklerini belirten Çevköz, Türk ordusunun Suriye’den çekileceği mesajı verdi.

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Millet İttifakı dış politikasını Batı’ya anlatıyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dış politika başdanışmanı Alman Neue Zürcher Zeitung gazetesine konuştu. Çeviköz, seçimi kazandıklarında Kıbrıs’ı kaderine terk etme sözü verdi. Çeviköz, "Türkiye, Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamalı. Adaya yönelik çözümü adadaki iki toplum bulmalı. Aynı şekilde Atina da Rumların içişlerine karışmamalı” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Çeviköz, ABD’ye Türk askerinin Suriye’den çekilmesi mesajı verdi. Çeviköz, "Suriye'den tehdit gelmediğinden emin olursak askeri varlığımız hakkında konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Burak Yıldırım, LGBTİ+ Haklar Sözleşmesi’ni imzaladığını duyurdu. Yıldırım, “Toplum olarak LGBTİ+'lara hem katkıları hem de katlandıkları nedeniyle çok borçluyuz. Diğer yandan kamusal alanı ve siyaseti istisnasız tüm kimliklere özgürce açmamız da gerekiyor” dedi.

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