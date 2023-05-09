Kışkırtma planı devreye girdi: Seçime günler kala Erzurum, Bursa ve Hollanda'da tertipler sahnelendi

Seçimlere bir haftadan az bir zaman kaldı. Kışkırtmalar seçim meydanlarına sıçradı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki konuşmasında provokatörler sahnedeydi. Miting otobüsü taşlandı, İmamoğlu devleti suçladı. Bursa'da ise HDP'lileR AK Parti seçim aracı önündeki vatandaşlara saldırdı. Yurt dışında oy verme işlemi devam ederken ise terör yandaşları devreye girdi. Hollanda'da PKK destekçileri ve Yeşil Sol Parti müşahitleri sandıklara müdahale etti. Arbede çıktı. ABD seçimlere yönelik kaos takvimini, işletmeye başladı...

Erzurum'da... Bursa'da... Hollanda'da... Seçim meydanları kaos tertiplerine sahne oluyor. Biden talimatı aylar önce bir video ile vermişti... Seçim için geri sayım sürerken, siyasi partilerin meydanlarda olduğu bu süreçte kışkırtmalarla gerilim yükseltiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum ziyareti provokatörlerin eylemine sahne oldu. İmamoğlu otobüs üzerinde konuşmasına başladıktan sonra, kışkırtma başladı. Taşlar havada uçuşunca İmamoğlu konuşmasını sonlandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı daha sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seslendi.



İmamoğlu devleti suçlarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Soylu da İmamoğlu ekibini suçladı. Erzurum Belediye başkanı Mehmet Sekmen'in olay sonası açıklamaları da aynı tondaydı. Tartışma alevlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne mitinginden seslendi. Olaylar ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

Tertipe sahne olan bir diğer il de Bursa... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Bursa Kent Meydanı'nda yer alan mobil seçim aracı önünde bulunan vatandaşlara, HDP'liler saldırdı. Ellerinde Yeşil Sol Parti flamaları ile yaptıkları saldırı, kameralara yansıdı..

Bakan Varank, hem Bursa'daki hem de Erzurum'daki saldırıya tepki gösterdi.. Benzer görüntüler yurt dışındaki oy verme işlemi sırasında da kaydedildi. Fransa'dan sonra Hollanda'daki PKK yandaşları da Türk seçmeni hedef aldı. PKK destekçileri ve Yeşil ve Sol Parti müşahitleri, sandıklara saldırdı. Arbede polis müdahalesiyle sonlandırıldı..