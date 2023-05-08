Bursalı'dan tarihe geçecek seçim konuşması: "Zorlukların üzerine yürümek için sorumluluk istiyoruz"
Özgür Bursalı, Vatan Partisi adına TRT'deki propaganda konuşmasını yaptı. Sistem partilerinin bugüne kadar vatandaşın sorununa çözüm getirmediğini belirten Bursalı, "Meclis koltuklarında sefa sürmek için aday değiliz. Zorlukların üzerine yürümek için sorumluluk istiyoruz" sözleriyle yetki istedi.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala TRT'de propaganda konuşmaları başladı.
Vatan Partisi adına propaganda konuşmasını Genel Sekreter ve Ankara 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Özgür Bursalı yaptı. Bursalı, her iki ittifakın vatandaşa çözüm sunmadığını belirtti. Bursalı konuşmasında şunları ifade etti:
- 14 Mayıs seçimlerinde 600 Milletvekili adayımızın 203’ü genç adaydır. İlk kez oy verecek arkadaşlarımıza ve bütün Milletimize sesleniyoruz. Vatan Partisi’nin yöneticileri, sizlerin içinde, bu ülkenin tertemiz, emekçi aile ocaklarında yetişti. Toplumumuzdan aldığımız ahlak ve erdemlerle, tarihi görevlere önderlik ettik.
- Vatan Partisi gençliğe hayal değil, iş dağıtacak. Üretim Devrimiyle, milyonlarca genç, iş sahibi olacak. Çalışan bir gençlikle, çalışan bir toplumla Üreten Türkiye’yi kuracağız. Torpil düzenine son vereceğiz. Vatandaşımız hastanede yatak bulmak için bile tanıdık birini arıyor. Gençler Ankara’da dayı aramak zorunda kalmayacak.
- Bizi bugün giydiğimiz ceketle Meclis'te göreceksiniz. Yolsuzluk mahkemeleri kuracağız.Hortumlanan kaynaklar, kamu kaynağına dönüştürülecek.
- Şimdi Soruyoruz: Bugüne kadar oy verdiklerin sana ne verdi? Boş laflara kandın, yalanlara umut bağladın, çıkarcılara oy verdin. Üreticiyi ezenleri, havadan para kazananları, iktidar yaptın. O parti gitti, bu parti geldi, ama devran değişmedi. Altta kalan hep sen oldun! Amerika’dan korkanlar da, Amerika’ya teslim olanlar da Türkiye’ye çözüm olamaz. Bize Amerika’dan korkmayacak bir hükümet lazım. HDP ile HÜDA PAR’ı Meclis’e taşıyanlar arasında tercih yapmak zorunda değilsiniz.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi