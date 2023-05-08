Bursalı'dan tarihe geçecek seçim konuşması: "Zorlukların üzerine yürümek için sorumluluk istiyoruz"

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala TRT'de propaganda konuşmaları başladı.

Vatan Partisi adına propaganda konuşmasını Genel Sekreter ve Ankara 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Özgür Bursalı yaptı. Bursalı, her iki ittifakın vatandaşa çözüm sunmadığını belirtti. Bursalı konuşmasında şunları ifade etti:

- 14 Mayıs seçimlerinde 600 Milletvekili adayımızın 203’ü genç adaydır. İlk kez oy verecek arkadaşlarımıza ve bütün Milletimize sesleniyoruz. Vatan Partisi’nin yöneticileri, sizlerin içinde, bu ülkenin tertemiz, emekçi aile ocaklarında yetişti. Toplumumuzdan aldığımız ahlak ve erdemlerle, tarihi görevlere önderlik ettik.

- Vatan Partisi gençliğe hayal değil, iş dağıtacak. Üretim Devrimiyle, milyonlarca genç, iş sahibi olacak. Çalışan bir gençlikle, çalışan bir toplumla Üreten Türkiye’yi kuracağız. Torpil düzenine son vereceğiz. Vatandaşımız hastanede yatak bulmak için bile tanıdık birini arıyor. Gençler Ankara’da dayı aramak zorunda kalmayacak.

- Bizi bugün giydiğimiz ceketle Meclis'te göreceksiniz. Yolsuzluk mahkemeleri kuracağız.Hortumlanan kaynaklar, kamu kaynağına dönüştürülecek.