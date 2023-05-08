Dr. Doğu Perinçek: "Herkes iş güç sahibi olacak"

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen "Türkiye Abhazya'yı Tanısın" konferansına katılan Perinçek, burada yaptığı konuşmada, üreticilerin karşılaştığı zorluklara değinerek, üretenleri gözeten, koruyan, teşvik eden ekonomi politikalarıyla Türkiye'nin bu zorluklardan çıkacağını söyledi.

Türkiye'nin çok zengin kaynaklara sahip olduğunu anlatan Perinçek, geçmiş dönemlerde bu ülkede üretilen kaynakların batı bankalarına aktarıldığını, o kaynakların Türkiye'ye geri döndürülmesi gerektiğini ifade etti.

Perinçek, geçen yıl Türkiye'deki bankaların 433 milyar lira kar ettiğini aktararak, "Mazotun fiyatı 4 kat arttı, banka kazançları 4 kat arttı ama halkın gelirleri daralıyor. O zaman ne yapacağız? O 433 milyar liradan yüzde 80 oranında kurumlar vergisi alacağız. O kurumlar vergisinin toplamı 350 milyar lira, işte size kaynak." diye konuştu.

Vatan Partisi'nin ekonomik programının özünde her vatandaşa bir altın bilezik kazandırılacağının yer aldığına değinen Perinçek, "Herkes iş güç sahibi olacak, çalışmayan insanımız kalmayacak. İşsiz yetiştirmeyecek üniversitelerimiz, gençlerimiz iş sahibi olacak. Herkesin iş sahibi olması ne demek? Herkesin çalışması üretmesi ve ülkenin zenginleşmesi demek." şeklinde konuştu.

"Vatan Partisi'nin Meclis'e girmesi Türkiye'nin ekonomik çözümlerinin yolunu açmaktır." diyen Perinçek, önümüzdeki dönemde ekonominin rahatlaması için kolay çözümlerin olmadığını ancak Türkiye'nin ufkunda aydınlıkların bulunduğunu dile getirdi.

Kendisinin de 18. yüzyıl sonlarında Türkiye'ye göç eden ailelerden olduğunu bildiren Perinçek, "Bu vatanın evladıyım, bu milletin evladıyım ve önümüzdeki üretim devriminin kahramanlarından biri olmak için kendimi adamış bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Partinin Sakarya milletvekili adayı Aylin Kum'un da konuşma yaptığı programa, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak ile parti üyeleri katıldı.