Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu'na tehdit

HDP’li Ahmet Türk'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi sözler geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan HDP'den Ahmet Türk, Mardin'de yaptığı konuşmasında "Yarın iktidara geldiklerinde bize yanlış yaparlarsa onun hesabını da sorarız" dedi.

Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin de aralarında bulunduğu 6 partili Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemişti. O ittifakta yer alan HDP’li Ahmet Türk dikkat çeken bir açıklama yaptı

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine günler kala HDP’li Ahmet Türk’ten 6’lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na tehdit gibi sözler geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan HDP'den Ahmet Türk, Mardin'de yaptığı konuşmasında "Yarın iktidara geldiklerinde bize yanlış yaparlarsa onun hesabını da sorarız" dedi.

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