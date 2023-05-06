Gazetecilerden Demirtaş güzellemesi: Vatan Partisi'nden tepki gecikmedi
Seçime az süre kala terör hükümlüsü Demirtaş propagandası bu kez gazeteciler üzerinden yapıldı. Bazı gazeteciler, Demirtaş’ın yazdığı notları sosyal medya hesaplarında yayınladı. Utku Reyhan, paylaşımların Demirtaş’ı sevimli gösterdiğini, gazetecilerin ise PKK’ya postacılık yapıtığını söyledi.
Fatih Portakal, Nevşin Mengü, Cüneyt Özdemir, Erdal Güven, Murat Sabuncu gibi gazeteciler ile HALK TV ve Artı TV hesaplarından Selahattin Demirtaş’ın notları paylaşıldı. Demirtaş, Kılıçdaroğlu’na oy istedi, “bu işi 1. turda bitirelim” dedi.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Utku Reyhan, sosyal medya hesabından gazetecilere tepki gösterdi. Reyhan paylaşımında, “Terör örgütünün epey postacısı varmış. Hepsi emir eri olmuş. Bu postacılar, asker ya da sivil PKK'nın döktüğü her kandan sorumludur. Demirtaş gibi bir vampiri "sevimli" gösteren bu gazeteci takımı, dağa kaçırılan bütün çocuklardan sorumludur. Bir gün sorulur hesabı...” ifadelerini kullandı.
Terör örgütünün epey postacısı varmış. Hepsi emir eri olmuş.— Utku Reyhan (@UtkuReyhan_) May 6, 2023
Bu postacılar, asker ya da sivil PKK'nın döktüğü her kandan sorumludur.
Demirtaş gibi bir vampiri "sevimli" gösteren bu gazeteci takımı, dağa kaçırılan bütün çocuklardan sorumludur.
Bir gün sorulur hesabı... pic.twitter.com/6pSB78B5Ql
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi