Gazetecilerden Demirtaş güzellemesi: Vatan Partisi'nden tepki gecikmedi

Fatih Portakal, Nevşin Mengü, Cüneyt Özdemir, Erdal Güven, Murat Sabuncu gibi gazeteciler ile HALK TV ve Artı TV hesaplarından Selahattin Demirtaş’ın notları paylaşıldı. Demirtaş, Kılıçdaroğlu’na oy istedi, “bu işi 1. turda bitirelim” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Utku Reyhan, sosyal medya hesabından gazetecilere tepki gösterdi. Reyhan paylaşımında, “Terör örgütünün epey postacısı varmış. Hepsi emir eri olmuş. Bu postacılar, asker ya da sivil PKK'nın döktüğü her kandan sorumludur. Demirtaş gibi bir vampiri "sevimli" gösteren bu gazeteci takımı, dağa kaçırılan bütün çocuklardan sorumludur. Bir gün sorulur hesabı...” ifadelerini kullandı.