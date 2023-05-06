Kılıçdaroğlu'na destek HDP'ye bakanlık

HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verme kararını Halkların Demokratik Kongresi’nin kapalı oturumunda aldı. Şart olarak bakanlık ile özerklik istendi. Önce PKK liderlerinden olumlu mesajlar geldi. Ardından HDP, 20 Mart'ta CHP Lideri ile görüştü, 28 Nisan'da da desteğini ilan etti.

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HDP, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını 29 Ocak'ta yapılan Halkların Demokratik Kongresi Genel Kurulu'nun basına kapalı oturumunda aldı. Halkların Demokratik Kongresi’nin taleplerinin temelini özerklik ve bakanlık oluşturdu.

HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 28 Nisan'da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini resmen ilan etti. HDP Kılıçdaroğlu'na desteğini, Selahattin Demirtaş’ın "Yürü Bay Kemal” paylaşımını ve PKK liderlerinin Mart ayında art arda yaptıkları açıklamaların peşinden açıkladı:

- PKK liderlerinden kısa ses açlar verilebilir.

Aydınlık Gazetesi Halkların Demokratik Kongresi Genel Kurulu’nun kapalı kapılar ardında aldığı kararları ortaya çıkardı.

İŞTE PKK'NIN ŞARTLARI

1-HDP kontenjanından 1 veya 2 kişi bakan yapılacak. Tepki çekmemek için bu isimler daha az bilinen HDP’liler arasından seçilecek.
2-Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak, Figen Yüksekdağ, Leyla Güven gibi isimler yeniden yargılanacak ve serbest kalmaları sağlanacak.
3-Türkiye’de güçlü olunan bölgelerde özerklik ilan edilecek. Suriye'nin kuzeyinde federasyon, Doğu ve Güneydoğu illerinde özyönetim, İstanbul'da da Esenyurt, Kanarya ve Esentepe'de kanton ilan edilecek.
4-Aday olursa Kemal Kılıçdaroğlu desteklenecek. Kılıçdaroğlu aday olmazsa, bu karar ilgili adaya göre gözden geçirilecek.

Halkların Demokratik Kongresi kararları, HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasından önce bakanlık ve diğer maddeler konusunda pazarlık yapıldığını gösterdi:

- Gürsel Tekin: HDP’ye bakanlık verilebilir.


Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeden sonra HDP ile HDP’nin paravanı olarak seçime giren Yeşil Sol Parti meydanlarda “PKK Lideri Abdullah Öcalan’a özgürlük” propagandasında vites yükseltti. Yeşil Sol Parti'nin Mardin'deki mitinginde konuşan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, “Biz 14 Mayıs’ta İmralı’nın da kapısını parça parça edeceğiz” dedi.

# nhdp # kemal kılıçdaroğlu

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