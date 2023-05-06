Kılıçdaroğlu Batı'ya bağlılığını yineledi

Kılıçdaroğlu, Atlantik’e bağlılığını yineledi. Kılıçdaroğlu, BBC’ye verdiği röportajda Rusya ile değil, Batı ile ilişkilere öncelik vereceklerini söyledi. ABD’nin dış politikasına yön veren Dış İlişkiler Komitesi CFR'nin yayın organı Foreign Affairs da Kılıçdaroğlu’nun Avrupa’yı kucakladığı yazdı.

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14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Atlantik basını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sık sık makale yayınlıyor.

Kılıçdaroğlu, 30 Nisan’daki İzmir mitingi öncesi İngiltere menşeli BBC World’e konuştu. BBC muhabiri Orla Guerin (Orla Guarin), "Kılıçdaroğlu mitingden önce bana Türkiye'yi yeniden hizalayacağını, Kremlin yerine Batı ile ilişkilere öncelik vereceğini söyledi” dedi.

BBC’nin haberinde seçimin ikinci tura kalmasının beklendiği, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığını kazanmasının beklendiği ifade edildi. Cumhur İttifakı'nın ise Meclis’te çoğunluğu elde etmesinin ön görüldüğü belirtildi.

ABD’nin dış politikasına yön veren Dış İlişkiler Komitesi CFR'nin yayın organı Foreign Affairs (Foreyn Efeyırs) da Soner Çağaptay imzasıyla "Türkiye'nin Dirençli Otokratı: Devletin Kolları -ve Güçlü Dostları- Erdoğan'ın En Zor Seçimi Kazanmasına Nasıl Yardımcı Olabilir?" başlıklı bir yazı yayımladı.

ABD derin devletinin yayın organındaki yazıda Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda ülkeye yabancı sermaye girişinin artacağı kaydedildi. Kılıçdaroğlu için “Avrupa'yı kucaklıyor” ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kemal kılıçdaroğlu # batı # rusya # abd

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