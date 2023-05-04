Trabzon’da HÜDA PAR’a sert tepki

HÜDA PAR'ın Trabzon meydanında açtığı standa vatandaşlar tepki gösterdi. Polis olaya müdahale etti, stant kaldırıldı.

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Trabzon'da vatandaşlar HÜDA PAR’a stant açtırmadı.

Trabzon’da bulunan Kahramanmaraş Caddesi’nde seçim standı kuran HÜDA PAR‘lılar, vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı.

Giderek büyüyen kalabalığın tepkisi arttı. ‘Ne mutlu Türk'üm diyene', ‘Burası Trabzon' sloganları atıldı.

Kalabalığı, polis ekipleri sakinleştirdi. HÜDA PAR’lılar standı kaldırmak zorunda kaldı.

# hüda par # trabzon

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