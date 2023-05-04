İyi Parti'de istifa dalgası büyüyor: Topluca istifa ettiler

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerine sayılı günler kala İyi Parti'de bir bölgede daha kan kaybetti.

İyi Parti Manisa Alaşehir Teşkilatında aralarında belediye meclis üyesinin de bulunduğu bir grup partiden istifa ederek bağımsız kalma kararı aldı.

Aralarında Alaşehir Belediye Meclis üyesi Aynur Dağ’ın da bulunduğu İyi Parti’den 22 kişi topluca istifa etti. Belediye meclis üyesi Aynur Dağ istifa eden arkadaşları ile birlikte yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: