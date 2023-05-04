İyi Parti'de istifa dalgası büyüyor: Topluca istifa ettiler
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına zoraki razı olan İYİ Parti'de istifa dalgası büyüyor. İyi Parti'de bu kez de Manisa'dan peş peşe istifa haberleri geldi. İyi Parti Manisa Alaşehir Teşkilatında aralarında belediye meclis üyesinin de bulunduğu bir grup partiden istifa ederek bağımsız kalma kararı aldı.
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerine sayılı günler kala İyi Parti'de bir bölgede daha kan kaybetti.
İyi Parti Manisa Alaşehir Teşkilatında aralarında belediye meclis üyesinin de bulunduğu bir grup partiden istifa ederek bağımsız kalma kararı aldı.
Aralarında Alaşehir Belediye Meclis üyesi Aynur Dağ’ın da bulunduğu İyi Parti’den 22 kişi topluca istifa etti. Belediye meclis üyesi Aynur Dağ istifa eden arkadaşları ile birlikte yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
- Mensubu olduğumuz Alaşehir İyi Parti üyeliğinden arkadaşlarımızla birlikte istifa etme kararı aldık. Bundan sonraki siyasi hayatımızı bağımsız olarak yürüyeceğiz. Ben Aynur Dağ olarak siyasi hayatımı bağımsız olarak sürdüreceğim. Aldığımız karar gereğince Millet ittifakına desteğimiz devam edecek. Doğru yola yanlış insanlarla yürünmez. Alaşehir ve Türk milletine hayırlı olsun.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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