Esnaftan Vatan Partisi'ne destek: "Doğu Perinçek'i Meclis'te görmek isteriz"

Çarşı pazar geziliyor, esnaftan, vatandaştan oy isteniyor. İstanbul'da Vatan Partisi milletvekili adayları Kapalıçarşı Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Fırat'ı ziyaret.

2. Bölge Milletvekili adayları Vatan Partisi MYK üyesi Şule Perinçek, Banu Noyan, Cemal Akyıldız, Yadigar Özen, Okan Özkan, Yiğit Yazgılı, Emine Sağlam Akfırat ve Cansu Çirci tek tek esnafı gezdi, Vatan Partisi'nin programını anlattı.

Seçim çalışmalarında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e ilgi büyük. Esnaf Perinçek'i Meclis'te görmek istiyor, programının hayata geçmesini bekliyor.

- İnanılmaz bir kafa var adamda gerçekten. Dua ediyorum gerçekten bu adam girsin. (Meclis'e) İyice bocalamaya başladı Devlet Bahçeli. İkinci adam bence bu MHP'den daha önemli. Doğu hoca bugün dünyada bile lafı geçecek adam.

Vatan Partisi Denizli milletvekili adayları kentin değişik yerlerinde vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek sorunları dinleyip çözüm önerilerini anlatıyor.

Adaylar Işıl Çetin, Sabri Kasapoğlu, Uğur Saçma Gazi Mustafa Kemal Bulvarında esnafla buluştu. Elektrik bedellerinden yakınan esnafa adaylar, elektrik dağıtım şirketlerini kamulaştırarak çözüm getirileceği anlatıldı.

Vatan Partisi Kayseri Milletvekili adayları Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği Genel Merkezini ziyaret etti. Milletvekili adayları Gürkan Demir, Ali Dadı ve İbrahim Kani'yi TUZED Genel Başkanı Ömer Doğan ağırladı. Ziyarette, 14 Mayıs seçimleri, terörle mücadele ve uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesi konuları görüşüldü.

