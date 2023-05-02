PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha geldi.



Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın desteğini almaya devam ediyor. Teörr örgütünün üst düzey yöneticileri sandıkta Kemal kılıçdaroğlu'na işaret ediyor..



Son açıklama da terörist Cemil Bayık'tan geldi.



PKK'nın yayın organı ANF'ye konuşan Bayık, Türkiye'nin terör operasyonlarının durdurulması gerektiğini söyledi. PKK'ya yönelik operasyonlara "saldırı" diyen Bayık, yanıtı sandıkta vereceğiz dedi.



Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandıktan sonra HDP cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na desteği açıkça ortaya koymuş, PKK da seçimlere kadar eylemsizlik karar.ı aldığını ilan etmişti. PKK'nın yöneticilerinden Sabri Ok da kararı “uluslararası güçlerin, devletlerin, kuruluşların önerisiyle aldıklarını” açıklamıştı.



PKK/HDP desteğini arkasına alan Kılıçdaroğlu, kaos açıklamalarını da sürdürüyor.



Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesine verdiği röportajda TOKİ, AFAD, TÜİK, TRT, MİT, Merkez Bankası, Kızılay, Diyanet İşleri, SGK, YÖK, üniversite rektörleri, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi birimlerin tepe yöneticilerini görevden alacağını söyledi.