İyi Parti'de istifa dalgası sürüyor

İyi Parti istifalarla çalkalanıyor. Her gün bir yeni istifa haberi geliyor.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pelin Gündeş Bakır, "İç yüzünü gördükten sonra böyle bir partide siyaset yapmak istemiyorum." Dedi ve "Kesinlikle İYİ Parti'yi desteklemiyorum." ifadelerini kullandı.



Arkası kesilmeyen istifalar akıllara İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray’ın liste krizleri sonrasında yaptığı açıklamayı getirdi.Çıray, partilerinin baraj altında kaldığını “ düştük toparlanamıyoruz” sözleriyle itiraf etmişti.