Burdurlu çiftçinin derdine Vatan Partisi koştu

Üretmek isteyen çiftçinin belini girdi maliyetleri büküyor.. Borçlarla ve kötü besicilik politikalarıyla boğuşan çiftçinin derdine ise, yine Vatan Partisi koştu.

Vatan Partisi Burdur 1. Sıra milletvekili adayı Osman Erbil, tarımla ve hayvancılıkla geçimini sağlayan İsmail Korkmaz'ın evine konuk oldu, sorunlarını dinledi.

Girdi maliyetlerinden yakınan ve üretimin durma noktasına geldiğini belirten Korkmaz, köyden göçün tehlikesine de dikkat çekti.

Korkmaz, Vatan partisi milletvekili adayı Osman Erbil’in anlattığı çözümlere katıldığını belirtti.

Vatan Partisi İzmir Milletvekili adaylarından Meltem Ayvalı, Nuriye Kadan ve Nilay Özçetin, Mehmet İzgi Menemen İlçesi'nde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti yaptı.

Vatan Partisi'nin hiçbir ittifakta olmadığını belirten Ayvalı, vatandaşlardan oy istedi.

Antalya’da Vatan Partisi Milletvekili adayları, Kumluca-Finike hattında üreticiler, pazar ve kent esnafıyla buluştu. 1’inci sıra Milletvekili Adayı Serdar Üsküplü, pazar esnafına seslendi.

Vatan Partisi’nin Milletvekili Adaylarından Pamir Uçaner, vatandaşların sorunlarını dinledi, partisinin çözümlerini aktardı, Üreticilerin Milli Hükümeti için yetki istedi.