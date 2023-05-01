1 Mayıs'ta işçinin talebi "vergide adalet"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay konuşmasında, "Bugün bu alandan Zonguldak'a Gündoğdu Meydanı'na, Maraş'a, Ankara'ya, Türkiye'nin her yerine emekçilerin selamlarını iletiyorum. Ateşi buradan yakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Depremin gölgesinde yapılan mitingde en önde madenciler yer aldı. Deprem bölgelerinde arama kurtarmaya katılan madenciler alana sloganlarla girdi.

Mitingin açılış konuşmasını Türk-İş Mali Sekreteri ve Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar yaptı. Ağar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

- Örgütlü mücadelenin işçinin sesinin meydanları inlettiği bayram. Adaletsizliklerin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık güzel dünyayı göreceğimiz günlerin umuduyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun.

Ağar'ın ardından kürsüye Türk-İş Genel Başkanı ergün Atalay çıktı. Atalay depremde yaptıkları çalışmaları kısaca özetledi. Atalay şöyle konuştu:

- Türk işçisi ekmeğini depremzedelerle paylaşmaya devam ediyor. Kimler devam ediyor? Bu alanda bulunan herkesle devam ediyor. Madenciler harikalar yarattılar. Burada Türkiye'ye sesleniyorum. Bu depremde kim gücü yetiyorsa onu yaptı. Herkes ilk gün oradaydı. İlk bir uçuk ay arkadaşlarımla oradaydık.

Atalay, 700 bin kamu işçisinin zam görüşmelerine değindi. 'Taleplerimizi kabul etmeyenleri Meclis'e sokmayız' dedi. Atalay şöyle devam etti:

- Talepeleri yerine getirirlerse imza atarız. Getirmezlerse imza atmayız. Meclise sokmayız. Meclisi anlattım. Yüzde 85 işveren, sermaye ağırlık bir meclis. bunu değiştirmediğiniz sürece bu saydığım problemleri çözemeyiz.

Binlerce işçi kadro talebini de yine 1 Mayıs'ta haykırdı. Atalay, sorunun çözümü için hükümete seslendi.

- İşçilerin bir diğer önemli talebi de vergide adaletsizlik oldu. Ocak ayında aldığımızı aralıkta yüzde 7 civarında bin beşyüz lira kaybımız var. Asgari ücret vergi dışı kaldı. Bu yetmiyor. Bizim kardeşlerimiz bu alanda bulunanlar ocak ayında aldığını aralık ayında kalamıyor. Vergide adalet istiyoruz.

- Vergiyi sabitlemek gerekiyor. Buradan siyasi partilere sesleniyorum. Bu meseleyi bir an evvel çözün Çözmezseniz sizi bu meseleyle ilgili yanınızda karşınızda olmaya çözülene kadar bu meseleyi ülke gündemden çıkaramamaya devam ederiz. Vergide kapılarındayız taşeronda kapılarındayız.

İş kazaları da 1 Mayıs alanında gündeme geldi. Yine kadınların iş gücündeki önemine de vurgu yapıldı.

- Traktör kasalarında ölmeyedevam ediyor. Bu fotooğraf bu ülkeye yakışmıyor. bununla ilgili yasal düzenleneme ağır yaptırımlara ihtiyaç var. İş kzalarıyla iligili Soma'yı Ermenek'i Amasrayı unutmadık... Kadınlar büyük bedel ödedi. Kadınlar olmadan olmaz.

Türk-İş'in Adana'daki mitingine destek seçimlerde 171 işçi milletvekili adayına listesinde yer veren Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Adana İl Başkanlığı ve çevre illerden mitinge katılım sağlandı.

Hak-İş Konfederasyonu da 1 Mayıs'ta deprem bölgesindeydi. Kahramanmaraş'ta "Emeğin Evrensel Gücü: Hak-İş" temasıyla düzenlenen etkinlikte Hak-iŞ Genel başkanı Mahmut Arslan konuştu