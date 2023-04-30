Sözde gazeteci: Sezgin Kartal elinde silahla YPG'li teröristlerle birlikte

Terör örgütü üyeliğinden tutuklanmıştı; Suriye’de PKK/YPG’li teröristlerle birlikte silahlı fotoğrafı ortaya çıktı.



PKK’ya üye olmak suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sözde gazeteci Sezgin Kartal ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.



Adana'da yürütülen bir terör soruşturmasında, KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinde çalışan İbrahim Karakaş’ın, İstanbul’daki ikametinde arama yapıldı. Karakaş'ın evinde ele geçirilen materyaller arasında Sezgin Kartal'ın Suriye'nin Ayn el-Arab kentinde PKK/YPG'li teröristlerle birlikte elinde AK-47 Kalaşnikof marka tüfekle yürüdüğü bir fotoğrafı da bulundu.



Fotoğrafın ele geçirilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Sezgin Kartal, söz konusu kişinin kendisi olmadığını iddia etti. Ancak fotoğraf üzerinde yapılan kriminal incelemelerde şahsın Sezgin Kartal olduğu tespit edildi.



Savcılık, Kartal’ın telefon trafiğini de incelemeye aldı. Yapılan HTS analizlerinde şüphelinin telefonunun 24 Eylül 2014’te sırasıyla, Kocaeli, Düzce, Bolu, Ankara, Konya, Osmaniye ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçelerinde baz verdiği görüldü. Telefondan daha sonra baz alınamadığı bu süre içerisinde Sezgin Kartal’ın Suriye’ye geçtiği tespit edildi.



Sezgin Kartal hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede, Kartal hakkında Hatay ve İstanbul'da PKK ile irtibatta olduğuna dair farklı soruşturmaların da yürütüldüğü bilgisine yer verildi.