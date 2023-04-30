PKK medyası Kılıçdaroğlu'na çalışıyor: "Bir oy Yeşil Sol’a bir Kemal Kılıçdaroğlu’na"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “bir oy Yeşil Sol’a bir Kemal Kılıçdaroğlu’na” çağrısı yaptı. PKK'nın yayın organları da Kılıçdaroğlu için harekete geçti.



PKK uzantısı HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istedi.



İstanbul Esenler’de konuşan Buldan, 14 Mayıs seçimlerinin tarihi önemde olduğunu söyledi; “bir oy Yeşil Sol’a bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na.” çağrısı yaptı.

"BİR YEŞİL SOLA BİR KILIÇDAOĞLU’NA"

Terör örgütü PKK'nın gazetesi Yeni Yaşam da Buldan’ın bu çağrısını manşetlerine taşıyarak Kılıçdaroğlu’na oy istedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklanması sonrası, PKK terör örgütünün elebaşlarından ardı ardına destek açıklamaları yapılmıştı.