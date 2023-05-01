Vatan Partisi'nden 1 Mayıs bildirisi: "İşçi sınıfı büyük bir kararın eşiğinde"

Vatan Partisi, 1 Mayıs'ta Türk-İş ile birlikte deprem bölgesindeydi. Perinçek de yayımladığı mesaj ile işçi sınıfının 1 Mayıs’ını kutladı. Perinçek, mesajında, “Emekçi halkımıza ve bütün milletimize, Üretim Devrimi'nin 1 Mayıslarına ulaşma mücadelesinde engin başarılar” ifadelerini kullandı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, işçi sınıfının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Perinçek, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, “Emekçi halkımıza ve bütün milletimize, Üretim Devrimi'nin 1 Mayıslarına ulaşma mücadelesinde engin başarılar” ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi’nin 1 Mayıs bildirisinde, Türkiye’nin ve işçi sınıfının sorunlarının ağırlaştığına dikkat çekildi. Örgütlü mücadelenin önemine ve kıdem tazminatı hakkının korunmasına vurgu yapıldı.

Bildiride, emek cephesinin yaşadığı sorunlara karşılık Vatan Partisi'nin çözüm önerileri sıralandı.

"İŞÇİ SINIFI BÜYÜK BİR KARARIN EŞİĞİNDE"

Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık imzasıyla yayınlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:

- Vatan ve emek mücadelesi omuz omuzadır. İşçilerimizin ezici bir kısmı örgütsüzdür. Sendikalaşma mücadelesi veren emekçileriniz, işten çıkarılmaktadır. Sendika özgürlüğü ve örgütlü bir sınıf için etkin bir yasal düzenlemeyle ve sorunu kökten çözeceğiz. Kıdem tazminatını da devlet güvencesine bağlayacak yasal bir düzenleme yapacağız. Sendikalarımızın yalnız sözleşmeleri yapan, maaşların takipçisi olan ve gerisine karışmak istemeyen tutumları, bugünkü koşullarda işçileri hak, hukuk ve güvencesini kaybetmekten kurtaramaz. İşçi sınıfı talep eden değil, yöneten konumlara gelmelidir.

Bildiride, aday listesinde işçi kesimine en çok yer veren Vatan Partisi'nin, 14 Mayıs seçimlerinde “büyük çözümü” temsil ettiği vurgulandı. İşçi sınıfının büyük bir kararın eşiğinde olduğu belirtildi.

- Vatan Partisi, 171 kişi ile milletvekili listelerinde en çok işçi olan partidir. Yeni dünya, yükselen Asya uygarlığı ufuklarında kurulurken, işçi sınıfımızın, emekçilerimizin refahı, çözümleri, özlemleri de Asya ikliminde yükseliyor. Vatan Partisi, emekçilerin geleceği olan Türkiye’deki yükselen Asya’nın öncü Partisidir. Türkiye’nin ve emekçilerimizin önündeki zorlukları vatanımıza ve emeğimize sahip çıkarak, bunun da gereği olarak, Vatan Partisi’ne oy vererek, Vatan Partisi’ni güçlendirerek aşacağız!

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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