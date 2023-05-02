Cumhuriyet kadınları Meclis'e: Kadınlar üretimde birleşti

Türkiye'de kadın hareketini kırmızı beyaza boyayan Öncü Kadınlar, Meclis'e girmek için milletten yetki istiyor... Vatan Partisi'nin kadın milletvekili adayları, kadınların Çıkış Yolu'nu Ulusal Kanal'da konuştu.

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Üreticiler, iş insanlar, akademisyenler Üretim Devrimi Programı'nda birleşti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, üretmek isteyen Türk kadınına canlı yayında söz verdi. Perinçek, "‘Herkese altın bilezik dağıtacağız, yani iş sağlayacağız.’ dedi

Mor zehirlenmeyi yerle bir eden, dayatmalara meydan okuyan Cumhuriyet kadınları Meclis'e girmek için Türk Milleti'nden yetki istiyor.

Vatan Partisi'nin kadın milletvekili adayları Ulusal Kanal ekranlarında kadınların Çıkış Yolu'nu konuştu. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in de katıldığı programda kadın adaylar, kadının kurtuluşu için doğru programı anlattı.

İstanbul, Bursa, İzmir, Van... Türkiye'nin dört bir yanında alanında uzman milletvekili adayları vatandaşın sorunlarını gündeme getirirken, çözüm yolunu da sundu.

Kadınlar sadaka politikasına karşı! Sistem partilerinin içi boş vaadlerinden bıktılar, usandılar. Artık destek istiyorlar. En büyük talepleri iş!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, onlarca üreticinin taleplerini dinledikten sonra, canlı yayında söz verdi..

Perinçek Türkiye'nin mevcut kaynaklarını kullanacaklarını söyledi.

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı da, müjdeleri sırayla verdi.. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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