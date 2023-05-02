HDP’liler İzmit’ten kovuldu

Seçime Yeşil Sol Parti adıyla ile giren PKK uzantısı HDP, İzmit Kuruçeşme’den kovuldu. Ömer Faruk Gergerlioğlu ve beraberindekileri dükkanından çıkaran esnaf, "Bu mahallede teröre yer yok. Dağa çıkın" dedi. Tepkinin artması üzerine Gergerlioğlu ve ekibi polis karakoluna sığındı.

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HDP’nin paravanı Yeşil Sol Parti adayları İzmit’te esnaf ziyareti yapacaktı, ancak Kuruçeşme esnafı PKK propagandasına izin vermedi. Milletvekili adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu ve beraberindekiler kovuldu.

Gergerlioğlu ve HDP’lileri dükkanından kovan esnaf, “Bu mahallede terörü konuşamazsın. "Kravat takıp dağdaki teröristlerin propagandasını yapmayacaksın” dedi. Dükkândan bu ifadelerle kovulan HDP’liler esnafa karşılık veremedi.

Esnaf, Yeşil Sol partinin maskesini de indirdi, "Esnaf kardeşim iyi seyredin bunlar PKK’lılar, adlarını değiştirmişler, işte bunlar sırtını YPG’ye PKK’ya dayayanlar” diye seslendi.

HDP Kocaeli Milletvekili Adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu ve beraberindeki heyet Kuruçeşme esnafının tepkisinin arması üzerine mahalle karakoluna sığındı.

Tepkili esnaf, HDP’lilerin dün kurşun attıkları polisin arkasın sığındığını söyledi.

# hdp # kocaeli # Ömer Gergerlioğlu

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