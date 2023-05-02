Akşener’den PKK/HDP’yi aklama çabası

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyen PKK'nın yeni aracı Yeşil Sol Parti’yi aklama çabasına girdi. Akşener, HDP’nin Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi için herhangi bir pazarlık yapılmadığını öne sürdü.

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Terör hükümlüsü eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a kahvaltı sözü veren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu kez de PKK’nın yeni aracı Yeşil Sol Parti’yi aklamaya çalıştı.

Habertürk Tv’de canlı yayına katılan Akşener, ittifak ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyen Yeşil Sol Parti ve HDP ile ilgili soruya yanıt verdi. Akşener, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın sözlerine atıfta bulunarak Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi için herhangi bir pazarlık yapılmadığını iddia etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeşil Sol Parti’nin adaylığını desteklediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı ittifakta olmasına rağmen HDP ile ilişkisi olmadığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı Meclis’te ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek isteyen Kılıçdaroğlu, HDP'nin şartlarını dinledi.

HDP, Kılıçdaroğlu ile görüşmede anadilde eğitim başta olmak üzere, Kürt sorunu ve kayyum uygulamasını şart olarak masaya koydu. Görüşmeden kısa bir süre sonra HDP, aday çıkarmayacağını açıkladı. Daha sonra ise PKK’nın siyasi uzantısı HDP, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini resmen duyurdu.

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