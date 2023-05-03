Vatan Partisi adayları: "Meclis'te sesiniz olacağız"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e ilgi büyük. Seçmen Meclis'te görmek istiyor.

Adaylar dört kolda çalışma yürütüyor. Vatan Partisi’nin genç milletvekili adayları Ankara Bahçelievler’de gençlerle bir araya geldi.

Milletvekili Adayları TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, Süeda Sümeyye Babacan, Orçun Göktürk gençlere Vatan Partisi’nin çözüm önerilerini anlattı.

Vatan Partisi Antalya Milletvekili Adayları Ahiler ve Âlimler yurdu Elmalı'da üreticilerle buluştu. Elmalı'nın zanaat ustaları, Vatan Partisi'nin meclise olmasını istiyor.

Vatan Partisi adayları Elmalı'nın İslamlar köyünde büyük ilgi ile karşılandı. Vatandaşlar, milletin seçimlerde köşeye sıkıştırıldığını, Vatan Partisi’nin mecliste olması gerektiğini vurguladı.

Bereketli ovalarında toprağı işleyen kadınlar, üretenlerin hükümetini bekliyor. Pancar çapasındaki çiftçi kadınlar partililerle dertleşti. Taleplerini anlattı.

Ve efendiler son sözü söyledi.

Zonguldak adaylarının adresi Gökçebey ilçesi Çay Mahallesi oldu. Geçen yıl temmuz ayında şiddetli sağanak sonucu evleri su altına kalmıştı. Gerekli yardımı görmediklerini söylüyorlar.

Kendisi de bir roman olan Vatan Partisi Zonguldak Milletvekili adayı Hasan Demirkesen, sorunlara el atacağını söyledi.

Vatan Partisi milletvekili adayı Savaş Oruç sistem sorununa dikkat çekti.

Bursa'da Vatan Partisi adayları direnişteki işçileri yalnız bırakmadı. 1. Bölge 1 sıra Millet Vekili Adayı Dilek Çınar, emekçilerle birlikte olduklarını söyledi.

Barutçu Tekstilde Öziplik-İş Sendikasında örgütlendikleri gerekçesiyle işten çıkarılan sekiz kadın, bir erkek işçi 194 gündür mücadele ediyor.

Vatan Partisi Denizli milletvekili adayları Işıl Çetin, Uğur Saçma ve Sabri Kasapoğlu, işçilerden oy istedi, çiçek verdi.

Kadın Adayları Destekleme Derneği 28. Dönem Milletvekilliği seçiminde siyasi partilerin İzmir’deki kadın adaylarını bir araya getirdi. CHP’li kadın adaylar İstanbul Sözleşmesini savundu. Vatan Partisi 2. Bölge Milletvekili adayı Avukat Nuriye Kadan İstanbul Sözleşmesinin içeriğini anlattığı konuşma toplantıya damgasını vurdu.