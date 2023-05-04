Perinçek: "Cumhurbaşkanı adaylarında çözüm yok"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında seçim gündemini değerlendirdi. Mevcut cumhurbaşkanı adaylarında çözüm olmadığını kaydetti. Türkiye'nin önündeki zorluklara milletçe yürünmesi gerektiğini ifade eden Perinçek, bunun ilk adımının Vatan Partisi'ni Meclis'e taşımak olduğunu kaydetti. Vatan Partisi'nin Meclis'e girmesiyle Türkiye'nin önünün ve ufkunun açılacağını söyleyen Perinçek, "Oyumuzu sisteme değil üretim devrimine verelim" vurgusu yaptı.

Perinçek, Türkiye'nin sorunlarının çözümünün ABD denetimden çıkmak olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da mevcut politikalarla Türkiye'nin sorunlarını çözemeyeceğini de belirtti Perinçek.

Halka boş vaatler değil gerçekçi çözümler sunan Vatan Partisi Meclis'e girmekte kararlı.

Vatan Partisi'nin neden Meclis'e girmesi gerektiğini anlattı. Zorluklara karşı birlik vurgusu yaptı.

Perinçek, zorluklara karşı çözümün Vatan Partisi olduğunu kaydetti.

Dış politikayla ilgili de konuşan Perinçek, hükümetin NATO'yu öven ifadelerine tepki gösterdi.

Perinçek, Ak Parti cephesinden yapılan bu açıklamalarla ABD'ye güvence verildiğine dikkat çekti.

Perinçek, kadro talebi olan PTT işçilerinin sorunlarını da dinledi.