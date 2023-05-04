Erdoğan - Altılı Masa gerilimi: "5 kişiydiler, sonra 7 oldular, bir ara 9'a, hatta 11'e çıktılar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

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Erdoğan katıldığı Rize mitinginde Altılı Masa ile ilgili şunları belirtti:

- Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar, sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar. (Millet İttifakı) Önce 5 kişiydiler, sonra 7 oldular, bir ara 9'a, hatta 11'e çıktılar. Şimdi kaç olduklarını saymayı artık kendileri bile bıraktılar.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# cumhurbaşkanı erdoğan # altılı masa # millet ittifakı

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