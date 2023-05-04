Erdoğan - Altılı Masa gerilimi: "5 kişiydiler, sonra 7 oldular, bir ara 9'a, hatta 11'e çıktılar"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.
Erdoğan katıldığı Rize mitinginde Altılı Masa ile ilgili şunları belirtti:
- Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar, sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar. (Millet İttifakı) Önce 5 kişiydiler, sonra 7 oldular, bir ara 9'a, hatta 11'e çıktılar. Şimdi kaç olduklarını saymayı artık kendileri bile bıraktılar.
Kaynak: Anadolu Ajansı