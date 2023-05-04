Erdoğan - Altılı Masa gerilimi: "5 kişiydiler, sonra 7 oldular, bir ara 9'a, hatta 11'e çıktılar"

Erdoğan katıldığı Rize mitinginde Altılı Masa ile ilgili şunları belirtti:

- Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar, sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar. (Millet İttifakı) Önce 5 kişiydiler, sonra 7 oldular, bir ara 9'a, hatta 11'e çıktılar. Şimdi kaç olduklarını saymayı artık kendileri bile bıraktılar.