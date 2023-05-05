Erdoğan'dan The Economist'in kapağına tepki

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini ilan eden İngiliz Dergisi The Economist’e tepki gösterdi. Erdoğan, “Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin iç siyasetimizin yönlendirmesine izin vermeyeceğiz.” dedi.

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İngiliz The Economist Dergisi, son sayısında 14 Mayıs seçimlerini kapağına taşıdı. 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na açık desteğini ilan etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kılıçadaroğlu için seçmenlerden oy isteyen İngiliz dergiye tepki gösterdi. Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin iç siyasetimizin yönlendirmesine izin vermeyeceğiz.” İfadelerini kullandı.

The Economist’de yer alan analizde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olması durumunda NATO ve Batı ile ilişkileri düzelteceği vurgusu yapılmış, seçmenlere yönelik “Oy verin” "Demokrasiyi kurtarın", gibi ifadeler yer almıştı.

Erdoğan'dan The Economist'in kapağına tepki - Resim : 1

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