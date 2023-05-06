Vatan Partisi milletvekili adayı Osman Erbil AK Parti ve CHP'li isimlerin Burdur'daki yolsuzluklarını anlattı

Vatan Partisi Burdur 1. Sıra Milletvekili Adayı Osman Erbil Ulusal Kanal yayınında çarpıcı bilgiler açıkladı. Erbil, AK Parti’nin ve CHP’nin 1 sıra milletvekili adaylarının şaibelerden dolayı Burdur’u temsil edemeyeceğini duyurdu. İşte vekil adaylarının ayyuka çıkan usulsüzlükleri.

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Vatan Partisi Burdur'da AK Parti’den ve CHP’den 1. sıra milletvekili olan adaylarının açıklarını gün yüzüne çıkardı.

AK Parti 1. Sıra milletvekili Adayı ve eski Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Rektörü Adem Korkmaz 8 yıl boyunca üniversiteyi yönetti. Yaptığı ihalelerin yasalara uygun olmadığı ortaya çıktı.

Vatan Partisi Burdur 1. Sıra Milletvekili Adayı Osman Erbil, Sayıştay raporuyla birlikte yapılan usulsüzlükleri açıkladı.

Erbil, AK Parti adayına bir kaç soru yöneltti ve cevaplanmasını istedi.

Erbil sadece AK Parti değil CHP’nin Burdur 1. Sıra Milletvekili Adayı İzzet Akbulut'un da dosyasını ayyuka çıkardı.

Belediyedeki kadrolaşma da pes dedirtti.

Kamu kaynaklarının nasıl seçimler için harcandığını da Osman Erbil açıkladı.

Vatan Partisi Burdur 1. Sıra Milletvekili Adayı Osman Erbil, "çözüm Vatan Partisi" dedi. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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