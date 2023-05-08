Vatan Partisi üretim devrimini anlattı

Kayısı işçileri için konteyner talebi yerine getirilmedi. Sezonda sıkıntı olmaması için şimdiden el atılması gerekiyor.



Malatya Ziraat Odaları İl Kordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç, sorunlarını seçim çalışmaları kapsamında odayı ziyaret eden Vatan Partisi Malatya Milletvekili adaylarına anlattı.



Vatan Partisi Milletvekili Adayı Adnan Türkkan partisinin çözümlerine değindi.



Türkkan, Meclis'te üreticinin sesi olmak için yetki istedi.



Vatan Partisi heyeti Esnaf ve Sanatkarlar Odasını da ziyaret etti. Oda Başkanı Şevket Keskin esnafın taleplerini anlattı.



Milletvekili Adayı Türkkan partisinin üretim devriminin önemli ayaklarından birini esnafın oluşturduğunu söyledi.



Bu görüntüler de Mersin'deki seçim çalışmalarından. Adaylar her gün bir başka noktada vatandaş ve esnafla bir araya geliyor.



Adayların en son adresi Yenişehir, Mezitli, Toroslar, Akdeniz, Silifke ve Tarsus ilçeleri oldu.



İlçelerde esnaf ve pazarlar gezildi. Esnafın sorunu dinlendi. Mersin 1. Sıra milletvekili adayı Ali Rıza Taşdelen çözüm önerilerini anlattı.



Mersin halkına Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek’in mektubunu ileten adaylar ilgiyle karşılanıyor.



