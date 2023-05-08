Vatan Partisi üretim devrimini anlattı

Seçimlere kısa süre kaldı. Vatan Partisi Malatya Milletvekili adayları şehrin sorunlarını ve çözümlerini sektör temsilcileriyle konuşuyor. Adaylar Malatya Ziraat Odası ve Esnaf Odası başkanlarıyla görüştü. Adaylar Mecliste çiftçi ve esnafın sesinin duyuracak Vatan Partisi'ne ihtiyaç olduğunu söyledi

Son Güncelleme:

Kayısı işçileri için konteyner talebi yerine getirilmedi. Sezonda sıkıntı olmaması için şimdiden el atılması gerekiyor.

Malatya Ziraat Odaları İl Kordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç, sorunlarını seçim çalışmaları kapsamında odayı ziyaret eden Vatan Partisi Malatya Milletvekili adaylarına anlattı.

Vatan Partisi Milletvekili Adayı Adnan Türkkan partisinin çözümlerine değindi.

Türkkan, Meclis'te üreticinin sesi olmak için yetki istedi.

Vatan Partisi heyeti Esnaf ve Sanatkarlar Odasını da ziyaret etti. Oda Başkanı Şevket Keskin esnafın taleplerini anlattı.

Milletvekili Adayı Türkkan partisinin üretim devriminin önemli ayaklarından birini esnafın oluşturduğunu söyledi.

Bu görüntüler de Mersin'deki seçim çalışmalarından. Adaylar her gün bir başka noktada vatandaş ve esnafla bir araya geliyor.

Adayların en son adresi Yenişehir, Mezitli, Toroslar, Akdeniz, Silifke ve Tarsus ilçeleri oldu.

İlçelerde esnaf ve pazarlar gezildi. Esnafın sorunu dinlendi. Mersin 1. Sıra milletvekili adayı Ali Rıza Taşdelen çözüm önerilerini anlattı.

Mersin halkına Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek’in mektubunu ileten adaylar ilgiyle karşılanıyor.

# vatan partisi # adnan türkkan # Doğu Perinçek # malatya

Benzer Videolar

"Herkes iş güç sahibi olacak" "Herkes iş güç sahibi olacak"
Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu'na tehdit Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu'na tehdit
Vatan Partisi deprem bölgesinde Vatan Partisi deprem bölgesinde
Burdur'daki yolsuzluklar ortaya döküldü Burdur'daki yolsuzluklar ortaya döküldü
Gazetecilerden Demirtaş güzellemesi Gazetecilerden Demirtaş güzellemesi
Vatan Partisi'nin deprem bölgesindeki milletvekili adayları: "Bu sistem canlarımızı aldı" Vatan Partisi'nin deprem bölgesindeki milletvekili adayları: "Bu sistem canlarımızı aldı"
Kılıçdaroğlu'na destek HDP'ye bakanlık Kılıçdaroğlu'na destek HDP'ye bakanlık
"Partilerin hepsi NATO'cu" "Partilerin hepsi NATO'cu"
Vatan Partisi seçim çalışmaları Vatan Partisi seçim çalışmaları
Kılıçdaroğlu Batı'ya bağlılığını yineledi Kılıçdaroğlu Batı'ya bağlılığını yineledi
Erdoğan'dan The Economist'in kapağına tepki Erdoğan'dan The Economist'in kapağına tepki
Soylu'dan Altılı Masa açıklaması Soylu'dan Altılı Masa açıklaması
Çok Okunanlar
1 TCG Anadolu İzmir'de: İşte ziyaret saatleri!
2 En uygun uçak bileti nasıl alınır?
3 8 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
4 Spor yazarlarının Fenerbahçe yorumları
5 Kemal Derviş kimdir?